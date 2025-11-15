Kaisa Rehulalla herkullinen tilanne Lady-Liigan finaalissa: suosikin hoitaja, haastajan ohjastaja Kaisa Rehulalla on monta rautaa tulessa. Lauantaina edessä on tuplarooli Vermon finaalilähdössä. Vuodenvaihteessa on edessä työjakso Ranskassa.

Jaa Kuuntele

Ennen Vermoa Kaisa Rehula on ohjastanut 124 ravilähtöä totosijoin 7-14-9. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lady-Liiga on vakiinnuttanut asemansa Suomen ravikartalla. Naisohjastajille ajomahdollisuuksia antava kilpailusarja käynnistyi tänä vuonna maaliskuun lopussa. Lauantaina Vermossa on vuorossa kilpailun finaali.

Finaalissa ajaa yksitoista eniten pisteitä saanutta ohjastajaa. Ohjastajat ovat päässeet valitsemaan ajettavan hevosensa runkosarjan pistetilanteen perusteella. Finaali ajetaan 2120 metrin ryhmäajona.

Neljänneksi pisteissä sijoittuneella Kaisa Rehulalla on finaalissa tuplarooli. Joni-Petteri Irrin tallilla työskentelevä Rehula on finaaliin suosikkina starttaavan Holding Patternin hoitaja. Runkosarjan voittanut Tiia Vehviläinen valitsi ruunan ohjastettavakseen.

Rehula itse valitsi finaalihevosekseen Timo Korvenheimon valmentaman Mandrill Kucen.

”Valjastan ensin Holding Patternin. Sitten menen lämmittämään Mandrill Kucea. Toivottavasti pääsen tutustumaan hevoseen ennen starttia. Onneksi olen nopea. Ei ole ensimmäinen kerta, kun olen samassa lähdössä yhden hevosen hoitaja ja ohjastan toista hevosta”, Rehula nauraa.

Hän painottaa yksiselitteisesti yrittävänsä voittaa lähdön ohjastajana.

”On tässä odotuksia, kun itselle osui parempi lähtöpaikka. Tiedän, että Mandrill Kucella on hyvä loppukiri. Sitten lähdön jälkeen voi miettiä, miten Tiialla meni. Voin ehkä iloita kahden hevosen onnistumisesta.”

Rehulan mukaan Holding Pattern on kovassa kunnossa, mutta sillä on rasitteena huono lähtöpaikka radalta seitsemän.

”Ei ole ensimmäinen kerta, kun olen samassa lähdössä yhden hevosen hoitaja ja ohjastan toista hevosta.” Kaisa Rehula

Rehula on saanut muiden ohjastajien tapaan Lady-Liigasta ohjastustehtäviä. Hän kehuu kilpailun konseptia.

”Lady-Liigaa ei ainakaan saa lopettaa. Se on hienoa, että kaikki ovat ymmärtäneet kisan tarkoituksen. Ihmiset ovat aidosti mukana ilmoittamassa hevosia, ja raviradat ovat lähteneet hienosti mukaan.”

Pariisin talvimeeting keskittyy pääasiassa Vincennesin raviradalle. Talvimeeting alkoi lokakuun lopulla ja kestää helmikuun loppuun. Kuva: Clementine Veret

Vuodenvaihteessa Kaisa Rehula suuntaa Ranskaan. Suunnitteilla on noin kolmen kuukauden työrupeama nousevan valmentajan Emma Souloyn tallilla. Rehula kertoo, että nuoren valmentajan kanssa työskenteleminen antaa erityisen näkökulman omaankin kehittymiseen.

”Emma on vielä nuori valmentaja. Näen läheltä, miten hän toimii ja näkee asiat. Varmasti hänkin kehittää itseään koko ajan. Sen takia halusin Jonillekin tulla töihin, kun hän on nuori valmentaja. Näkee, miten Joni kehittyy ja tulokset paranevat joka vuosi.”

Rehula pääsee myös näkemään läheltä Pariisin talvimeetingin päätösviikot.

”Sekin on todella mielenkiintoinen osa reissua. Otan kaiken opin vastaan, mitä sieltä saan”, Rehula hehkuttaa.