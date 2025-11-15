Metsänomistajan viikon viisi tärkeintä uutista: Metsäjättien mullistuksia, teiden kunnostusta ja jätkänkynttiläbisnestäMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Metsä Group irtisanoo 440
Metsä Group sai muutosneuvottelut päätökseen. Niiden seurauksena yhtiö vähentää 520 työtehtävää. Ensimmäinen juttu on vapaa, loput tilaajille.
2. Stora Ensolla suuria suunnitelmia
Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa sahojensa myyntiä Keski-Euroopassa ja Ruotsin metsien eriyttämistä uudeksi pörssiyhtiöksi. Kaksi ensimmäistä juttua ovat vapaita, kolmas tilaajille.
3. Metsäteiden perusparannus kiinnostaa
Metka-tuella voidaan vielä tänä vuonna kattaa 70 prosenttia metsätien perusparannuksen kustannuksista. Ensi vuonna tukitaso laskee, minkä vuoksi hankkeita on nyt ruuhkaksi asti. Jutut ovat tilaajille.
4. Menestystarina saa jatkoa
Metso-ohjelmaa on kiitelty laajasti siitä, että se on muuttanut asenteita myönteisemmäksi luonnonsuojelua kohtaan. Vuonna 2008 alkanut ohjelmakausi päättyy tänä vuonna. Jatkoa on luvassa. Ensimmäinen juttu on tilaajille, toinen vapaa.
5. Jätkä-Juhon tarina kiehtoo
Viisi vuotta sitten kansa ihastui 11-vuotiaaseen Juho Kemppaiseen, joka sahasi jätkänkynttilöitä myyntiin. Nyt 16-vuotias yrittäjä opiskelee metsäkoneenkuljettajaksi ja haaveilee töistä Kanadassa. Perheyritys Jätkä-Juho porskuttaa kuitenkin edelleen Hyrynsalmella. Juttu on tilaajille.
