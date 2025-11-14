Mitä kuuluu, Antti Teivainen? MT Hevosten suora lähetys Vermosta lauantaina kello 12.30Antti Teivainen toipuu edelleen keväällä sattuneesta vakavasta onnettomuudesta. Lauantain suorassa lähetyksessä kuullaan, miten huippuohjastaja jaksaa nyt – sekä pohditaan tämän vuoden poikkeuksellisen monia ravionnettomuuksia ja niihin mahdollisesti johtaneita syitä.
Antti Teivainen oli jo palaamassa toukokuisen onnettomuuden jälkeen radalle, kun ikävä takapakki toipumisessa siirsi menestysohjastajan paluuta syyskuussa.
Milloin nurmijärveläinen ajohommissa lopulta nähdään, siihen saadaan ainakin paras arvio lauantain MT Hevosten suorassa lähetyksessä, joka käynnistyy Vermon tallialueella kello 12.30.
Löytääkö Teivainen syitä siihen, että juuri tänä vuonna raviurheilussa on nähty paljon ikäviä onnettomuuksia. Perspektiiviä keskusteluun ja raviurheilun vuosien varrella tapahtuneisiin muutoksiin on ainakin tarjolla, onhan Antti Teivainen ajanut komealla urallaan peräti 64 000 starttia.
Yli 8600 voitollaan Antti Teivainen on eniten voittoja Suomessa ajanut raviohjastaja.
Toimittajana Vermossa on MT Maatalouden päällikkö Laura Ruohola.
