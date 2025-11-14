Mitä kuuluu, Antti Teivainen? MT Hevosten suora lähetys Vermosta lauantaina kello 12.30

Antti Teivainen toipuu edelleen keväällä sattuneesta vakavasta onnettomuudesta. Lauantain suorassa lähetyksessä kuullaan, miten huippuohjastaja jaksaa nyt – sekä pohditaan tämän vuoden poikkeuksellisen monia ravionnettomuuksia ja niihin mahdollisesti johtaneita syitä.