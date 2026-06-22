Sydäninfarkti iski saunassa – seuraavana aamuna Janille tehtiin kolme pallolaajennusta: ”Sain jatkoaikaa” Jani Ruotsalaisen sydäninfarkti ei varoitellut tulostaan. ”Vähän laiska olo” sai selityksen diagnoosin jälkeen.

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Jani Ruotsalainen sanoo saaneensa jatkoaikaa. Talvella iskenyt sydäninfarkti ei enää vaikuta miehen arkeen. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Se iski niin kuin se usein iskee. Täysin yllättäen ja ennalta varoittamatta.

Maanantaina 19. tammikuuta ravivalmentaja ja -ohjastaja Jani Ruotsalainen ajoi kolmella hevosella kilpaa Jyväskylän raveissa. Se oli ihan hyvä reissu: Ruotsalainen voitti Meleko Kommee -ruunalla, joka sai palkintorahoja 2000 euroa.

Tiistai-iltana Ruotsalainen saunoi kotonaan Juvalla, kun hän alkoi yhtäkkiä tuntea olonsa heikoksi.

”Saunassa tuli pirun huono olo, ja yö oli vähän huono. Mutta ei siinä mitään sen isompaa ollut. Aamulla menin kuitenkin lääkäriin”, Ruotsalainen muistelee.

Lääkärin diagnoosi oli nopea ja tyly.

”Lääkäri sanoi, että nyt on tällainen tilanne. Lähdin saman tien pallolaajennukseen”, Ruotsalainen kertoo.

Ruotsalaisella oli päällä sydäninfarkti. Pallolaajennuksia tehtiin saman tien kolme. Ruotsalaisella oli siis sydämensä sepelvaltimossa kolme avaamista vaatinutta tukosta.

Jani Ruotsalainen on ajanut vuodesta 1992 alkaen kilpaa yli 16 000 lähdössä ja voittanut yli 2000 kertaa. Kuva: Elina Paavola

Ruotsalaisella oli onnea matkassa. Joskus sydäninfarktin ensioire on äkkikuolema. Hyvin usein käy niin, että infarkti ei ilmoittele etukäteen tulostaan mitään. Tai ainakaan oireita ei osata tunnistaa.

Näin kävi Ruotsalaisellekin.

”En huomannut etukäteen mitään huonoa oloa tai muuta. Mutta nyt jälkeenpäin olen miettinyt, että jaksaminen oli vähän huonompaa. Luulin vain, että olen niin huonossa kunnossa ja oli vähän laiska olo. Siihen löytyi sitten selitys”, Ruotsalainen kertoo.

Ruotsalainen, 52, on paiskinut ikänsä fyysistä työtä hevosten parissa. Varsinaisessa fyysisessä kunnossa siis tuskin oli vikaa. Mutta sydäninfarkti on sellainen piru, että se ei välttämättä kysele fyysisen kunnon tai elintapojen perään. Pelkkä huono perimä voi aiheuttaa verisuonien tukkeutumista, vaikka ihminen juoksisi maratonin ja söisi kilon salaattia joka päivä.

Ruotsalaisen kohdalla perimällä oli suuri vaikutus.

”Minulla on altistavaa geeniperimää molemmilta puolilta. Sukurasite”, Ruotsalainen sanoo.

”Ei se aina katso fyysistä kuntoa. Parempi silti varmaan, että vähän touhuaa ja tekee jotain. Ei se ainakaan huonoksi ole, jos on paremmassa kunnossa.”

Pallolaajennuksen jälkeen Ruotsalainen joutui ottamaan vähän aikaa tavallista rauhallisemmin. Ohjastustehtävistä hän oli pois kaksi kuukautta.

”Vähän aikaa oli jotain pieniä rajoitteita, mutta aika äkkiä pääsin normaalisti jatkamaan töitä. Ja pakkohan se on ruveta liikkumaan. Aika pian sai liikkua sen mukaan, mikä tuntui hyvältä, ja rasitusta sai lisätä pikkuhiljaa.”

”Ehkä nyt olen jaksanut vähän paremmin. Samoja hommia tehdään, mutta nyt ei tunnu välillä niin raskaalta”, hän kuvailee.

Jani Ruotsalainen sanoo, että sydäninfarkti sai miettimään ja panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Kuvassa Ruotsalaisen perhe eli tyttäret Saara (vas.) ja Maija sekä Ruotsalaisen puoliso ja tyttöjen äiti Anu Suutari, joka työskentelee tallin hevosten hoitajana. Kuva: Ville Toivonen

Alkukesästä Ruotsalainen kävi kontrollissa, josta tuli hyviä uutisia.

”Ei ollut jäänyt mitään jälkiä. Kaiken pitäisi olla kohdallaan. Enää ei ole mitään rajoitteita.”

Ruotsalainen sanoo, että pysäyttävä kokemus sai miettimään asioita uudelta kantilta.

”Totta kai se aluksi mietitytti. Siinä alkaa miettiä asioita vähän eri tavalla ja panna asioita tärkeysjärjestykseen. Mutta ei arki ole sen ihmeemmin muuttunut. Samoja hommia koetetaan tehdä ja touhuta.”

”Kun sain jatkoaikaa, niin yritetään tehdä se, mitä pystyy.”