Adele Kalenius muutti Lapinjärveltä vetämään Maarianhaminan ravikoulua – ”Ei tällaista mahdollisuutta voinut jättää käyttämättä” Viime kevään ylioppilas Adele Kalenius vastaa Maarianhaminan ravikoulun toiminnasta.

Adele Kalenius on käynyt kuluvalla kaudella useamman kerran kilpailemassa Ruotsin poniraveissa. Kulkeminen Ahvenanmaalta Ruotsiin käy melko vaivattomasti. Kuva: Adele Kaleniuksen arkisto

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Itä-Uudenmaan Lapinjärveltä kotoisin oleva Adele Kalenius teki syyskuussa mielenkiintoisen siirron ja aloitti Maarianhaminan ravikoulun vetäjänä. Muutto manner-Suomesta ei kuitenkaan ollut Kaleniukselle hyppy tuntemattomaan.

”Olemme käyneet jo useamman vuoden ajan kilpailemassa poneillamme Ahvenanmaalla. Lisäksi olen äitini Maria Kaleniuksen kanssa ollut vetämättä ponikorttikursseja Maarianhaminassa”, Adele Kalenius taustoittaa.

Muuttoa Ahvenanmaalle helpotti huomattavasti se, että Adele Kaleniuksen äidinkieli on ruotsi. Muuttopäätös ei kuitenkaan syntynyt hetkessä.

”Ravikoulun vetämisestä oli Maarianhaminan radan porukan kanssa ensimmäisen kerran puhetta jo alkuvuodesta, mutta vielä silloin asia jäi ajatuksen asteelle. Loppukesästä asia tuli uudelleen puheeksi. Ei tällaista mahdollisuutta voinut jättää käyttämättä.”

Ahvenanmaa on raviurheilullisesti erikoinen sekoitus Suomea ja Ruotsia. Esimerkiksi ravien ilmoittautumiskäytännöt ovat suomalaiset, mutta kisoissa noudatetaan Ruotsin sääntöjä.

Ruotsin vahva vaikutus näkyy radan nuorisotoiminnassa. Adele Kaleniukselle ravikoulun vetäminen on kokopäivätoimi.

Maarianhaminan ravikoulu on ollut toiminnassa reilut viisi vuotta. Kurssien toteutuksessa käytetään hyvin pitkälti Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön malleja. Oppilasmäärä on pysytellyt hyvällä tasolla alkuajoista lähtien.

Adele Kalenius painottaa kuitenkin tavoitteiden olevan korkeammalla.

”Tällä hetkellä meillä taitaa olla noin 30 oppilasta viikossa, mutta tarkoituksena on saada lisättyä kurssien ja oppilaiden määrää kevätkaudelle. Poniraviurheilu ja ravikoulutoiminta tuntuvat kiinnostavan ahvenanmaalaisia ihan hyvin.”

Maarianhaminassa ajettiin tänä vuonna neljä totoravipäivää, minkä lisäksi radalla on kolmet poniravit.

”Poniraviurheilulle on täällä ihan asiallinen peruspohja, kun myös totoravipäivinä ajetaan yleensä joku ponilähtö. Hevosten kanssa täältä täytyy lähteä useammin kilpailemaan muualle”, Adele Kalenius kuvailee.

Maarianhaminan ravikoulu toimii omissa tiloissa raviradalla. Kuva: Bea Forssten

Ahvenanmaan raviurheilu painii muualtakin tuttujen ongelmien kanssa. Laji kaipaisi myös saarimaakunnassa uusia hevosenomistajia ja harrastajia. Adele Kaleniuksen mukaan ravikouluun panostaminen alkaa tuottaa tulosta myös hevosten lähtöjä ajatellen.

”Toivottavasti ensi vuodelle saataisiin kasaan korttikurssi, sillä meillä alkaa olla useampia ponikuskeja, jotka haluaisivat suorittaa hevosten C-ajoluvan. On tärkeää saada poniohjastajat jatkamaan myös hevosten parissa”, Kalenius tiedostaa.

Adele Kaleniuksella itsellään on sekä P- että C-ajolupa. Ponilähtöjä on ajettuna hieman yli 250. Hevosten lähtöjä nuori ohjastaja on ohjastanut tähän mennessä kahdeksan.

Ahvenanmaalle Kalenius otti mukaansa kolme ponia ja kolme hevosta, jotka ovat osittain myös ravikoulun käytössä.

”Tänä vuonna en ole ajanut yhtään starttia hevosilla. Vanhojen kanssa tuli ongelmia, ja olemme hankkineet uusia tilalle. Toivottavasti ensi vuonna pääsen taas ajamaan hevosillakin kilpaa”, Adele Kalenius toteaa.

Ponilähtöjä Kalenius sen sijaan on ajanut tällä kaudella jo 27. Lokakuussa Kalenius sai voittaa omalla Wide-ponillaan ensimmäistä kertaa Ruotsin pääradalla Tukholman Solvallassa.

Huippuvalmentaja Daniel Redénin Stall Zet sponsoroi kaikki tuon kilpailupäivän ponilähdöt. Kaikki voittaneet ohjastajat saavat myös mahdollisuuden viettää päivän ruotsalaisen menestysvalmentajan tallilla.

Solvallan voitto oli Kaleniukselle monella tavalla merkittävä.

”Olihan se hieno juttu tunnetasollakin, sillä pelkästään Solvallassa kilpailemisessakin on oma hohtonsa”, hän painottaa. ”Kun vielä sai lisäpalkintona mahdollisuuden päästä päiväksi Redénin tallille, eivät asiat olisi voineet mennä paljon paremmin.”

Adele Kalenius voitti Widellä Solvallassa Daniel Redénin Stall Zetin sponsoroiman lähdön. Kuva: Adele Kaleniuksen arkisto

Solvallan poniraveissa Ahvenanmaalta oli kilpailemassa peräti seitsemän ponia.

Ahvenanmaalaiset poni- ja raviharrastajat kilpailevat muutenkin pääasiassa Ruotsin puolella. Lauttayhteyksien sujuvuus sekä yhteyksien edullisempi hintataso Ruotsin suuntaan kallistavat vaakaa länsinaapurin puoleen.

”Solvallassa ja Gävlessä voimme käydä täältä päiväseltään. Otamme varhaisimman lautan Ruotsin suuntaan, ja ehdimme vielä viimeisellä lautalla takaisin Ahvenanmaalle”, Kalenius selvittää.

”Lauttamatka on vain pari tuntia suuntaansa. Suomeen lauttayhteydet ovat harvemmassa ja matka-aikakin on sinne pidempi.”

Adele Kalenius, Maarianhaminan ravikoululla avustajana toimiva Thilia Wahlsberg ja Amanda Hänninen (kesk.) voittivat viime vuonna Ponitaiturit-kilpailun. Kuva: iitamaria.kuvat.fi

Adele Kaleniuksella ei ole kiire pois Ahvenanmaalta. Hän korostaa saaneensa saarelaisilta todella hienon vastaanoton, ja ravikoulun pyörittämisen olleen hyvin opettavaista.

”Tässä oppii todella paljon työelämään liittyviä asioita, mutta samalla saan aina tarvittaessa apua ja neuvoja muilta raviradan toiminnassa mukana olevilta”, Kalenius kiittelee.

”Ravikoulun ympärillä on oikein hyvä yhteishenki. Monet vanhemmista oppilaista tulevat omien poniensa kanssa treenaamaan porukalla. Poniraviurheilun pitääkin olla hauskaa ja ihmisiä yhdistävää.”

Tulevaisuudessa Kalenius haaveilee opiskelevansa Ruotsin valtiollisessa hevoskoulussa Wångenissa hippologiksi, joka on alempi yliopistotason koulutus. Akateeminen ura ei kuitenkaan ainakaan vielä kiehdo Kaleniusta.

”Tavoitteena olisi jossakin vaiheessa pitää omaa valmennustallia. Sitä varten on hyvä käydä koulua sekä kiertää eri valmentajilla töissä, mutta ravikoulun pyörittäminen tuntuu tällä hetkellä todella mielekkäältä työltä.”

Maarianhaminan ravirata tarjoaa hyvät puitteet ravikoulun toiminnalle. Kuva: Adele Kaleniuksen arkisto

Adele Kaleniuksella on vahva kotitausta raviurheiluun. Hänen äitinsä Maria Kalenius toimii nykyisin hevosjalostusliitto Nylands läns Hästavelsförbundin toiminnanjohtajana.

Ponit ja hevoset ovatkin olleet Adele Kaleniuksen elämän keskiössä lapsesta lähtien. Ensimmäisen poninsa hän sai kolmevuotiaana ja poniajoluvan Kalenius suoritti Loviisassa vuonna 2018.

”Ala-asteikäisenä panostin kenttäratsastukseen, mutta sen jälkeen kun sain ajoluvan, raviurheilu on ollut minun juttuni”, Kalenius myhäilee.