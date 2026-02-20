Useita hevosia kuollut virustautiin – ”Toivotaan, että tämä pysyy yhden paikan katastrofina” Eläinlääkäri Kati Niinistö Yliopistollisesta Hevossairaalasta kertoo, että tuoreita, varmistettuja EHV1-tautitapauksia on Suomessa tällä hetkellä vain yhdellä tallilla. Hevosten kuumeiden takana voi olla myös vaarattomampia viruksia.

Jaa Kuuntele

Hevosten herpesvirus tarttuu kilpailuissa ja kilpailutalleissa helposti hevosesta toiseen. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Helsinkiläinen Tuomarinkartanon Kilpatalli ilmoitti keskiviikkona, että kahdesta heidän tallinsa sairastuneesta hevosesta on löydetty hevosten herpesvirus EHV-1, joka saattaa aiheuttaa myös neurologisia oireita.

Eläinlääkäri Kati Niinistö kertoo, että varmistettuja EHV1-tapauksia on vain yhdellä tallilla. Hänen tietojensa mukaan virukseen kuolleita hevosia on kolme, mutta perjantaina hän ei työskennellyt hevossairaalalla.

Potilassuojan takia hän ei voi kertoa, kuinka monta hevosta on viruksen takia hoidettavana.

”Epidemiologisesti tässä on yksi talli, jossa on asiat huonommin”, hän kertaa.

Aiemmin EHV-1 tapaukset on löydetty hevosista Kirkkonummelta ja Kuopiosta.

Muita EHV-tapauksia ei ole Niinistön tiedossa. Sen sijaan erilaisia epämääräisiä kuumeita vaikuttaisi olevan tavallista enemmän.

”Viimeisen kahden viikon aikana on tullut paljon puheluita, että kuume siellä, kuume täällä. Usein nämä ovat hevosia, jotka ovat käyneet joissain kisoissa”, hän kertoo ja selventää, että Viikkiin yhteyttä ottavat useammin ratsuihmiset.

Niinistö toteaa, että Suomessa sekä eläinlääkärit että hevostenomistajat ovat olleet hieman laiskoja ottamaan testejä ja tutkimaan, mikä on sairastuneen hevosen taudin takana. Syynä on osittain hinta ja myös se, että testien tutkituttaminen laboratorioissa kestää pitkään. Usein hevonen on jo kunnossa, kun tulos saadaan.

Nyt käyttöön ollaan saamassa hieman epätarkempi testi, josta saadaan tulos tunnissa – kahdessa.

Aina virusta ei kuitenkaan saada kiinni, joten vaikka hevonen antaisi negatiivisen testituloksen, mutta sillä olisi kuumetta ja neurologisia ongelmia, pysyy epäily aina EHV:nä.

Niinistö näkee tilanteen olevan vakava, kun useita hevosia on kuollut. Hän painottaa toimivien karanteenien tärkeyttä.

”Toivotaan, että tämä pysyy yhden paikan katastrofina”, hän sanoo.