Massimo Hoist täytti odotukset – Jukka Hakkarainen kertoo videolla tunnelmista voiton ja Finlandia-kutsun jälkeenMassimo Hoist voitti ja kutsuttiin Finlandia-ajoon. Valmentaja Jukka Hakkarainen myönsi tähtiravurin kauden aloituksen jopa hieman jännittäneen.
Suomen ykkösravuri Massimo Hoist aloitti kilpailukautensa Vermossa tyylikkäällä voitolla. Hannu Torvinen ajoi oriin keulapaikalle, mistä Massimo Hoist sai vetää alkumatkan hölkkävauhteja.
Kirikierroksen Massimo Hoist paineli 10,4-vauhtia ja voitti leikitellen. Rauhallisen alkuvauhdin jälkeen voittoajaksi keskipitkällä matkalla riitti 16,4a.
Kisan jälkeen Massimo Hoist kutsuttiin Vermossa toukokuussa ajettavaan Finlandia-ajoon. Ennen sitä ohjelmassa on kuukauden kuluttua ajettava Seinäjoki Race.
Massimo Hoistin valmentaja Jukka Hakkarainen kertoo MT Hevosten videohaastattelussa ajatuksensa ja tunnelmansa voitokkaan kauden avauskisan jälkeen.
"Tänään oli pientä kutinaa vatsanpohjassa", kokenut menestysvalmentaja myönsi kisan aiheuttamia tuntoja kysyttäessä.
