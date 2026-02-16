MT Hevosten vuosikuvasto esittelee tuttuja ja tuntemattomia sankareita MT Hevosten perinteinen vuosikuvasto on ilmestynyt.

Kansikuvapoikina ovat Massimo Hoist, Heikki Korhonen ja Jukka Hakkarainen. Kuva: MT

MT Hevoset | Hevoset Ville Toivonen

Jo perinteinen MT Hevosten vuosikuvasto on ilmestynyt. 156-sivuinen kuvasto tuli painosta viime viikolla, ja tilaajilla sen pitäisi olla näinä päivinä.

Vuosikuvasto lähetetään automaattisesti kaikille tilaajille, joilla on voimassa 12 kuukauden kestotilaus. Lisäksi kuvasto on laajasti myynnissä Lehtipisteen myyntipaikoissa.

Tämän vuoden kuvaston kansikuvapoikina ovat Massimo Hoist, Heikki Korhonen ja Jukka Hakkarainen. Heidän tarinaansa paneudutaan kattavassa lukupaketissa.

Muita kuvaston aiheita ovat muun muassa Pekka, Sami ja Tiia Vehviläinen, Petri Laine ja Parvelan Retu, Johan Untersteiner, Marjaana Alaviuhkola ja Veikko Haapakangas.

Kuvastossa esitellään myös muun muassa suomenhevosten ykkösperiyttäjätamma Cordiitta ja käydään läpi peitsariveren vaikutus ravijalostukseen nyt ja aiemmin.

Kaviourien menestyjien lisäksi kuvastossa tavataan myös Vesa Sintonen. Hän ei liene suurelle yleisölle tuttu nimi, mutta Lahden raviradoille hän on ollut korvaamaton sankari jo 1970-luvulta alkaen.

Tuttuun tapaan vuosikuvastossa on myös kattavasti ori-ilmoituksia.

Linkki MT Hevosten tilaussivulle, jolta voi tehdä kestotilauksen.