Päivän ravit: Derbyvoittaja aikuisten sarjassaVermon raveissa päähuomion vie Romanov Comery, joka aloittaa kautensa Vermon avoimessa ryhmäajossa. Illan raveissa starttaa taukohevosia enemmänkin.
Aikuisikään kääntyneen Romanov Comeryn tähtäimessä ovat kevään ja alkukesän viisivuotislähdöt. Tapio Mäki-Tulokkaan valmentaman Derbyvoittajan talven sujumisesta ja suunnitelmista voi lukea lisää keskiviikkona MT Hevosista.
Toto75-pelin avauskohteessa tauolta palaavat myös Anne Kankaan In Love Mearas sekä Pekka Korven Arctic Emerald. Tuorein näyttö kunnosta on Fortunewheelgardenilla. Harri Koivusen suojatti starttasi lauantaina Suur-Hollolan Best Ladyssa, jossa hevonen jäi voimissaan pussiin.
Vermon illassa on useita vajaita lähtöjä. Tällä kertaa hevospula on iskenyt hieman yllättäen lämminveristen lähtöihin. Poissaolojen jälkeen useampikin lähtö juostaan illalla viidellä hevosella.
Ravit päättävässä nelivuotislähdössä laatu korvaa määrän. Lähdössä nähdään mielenkiintoinen kamppailu Piccolo Cocktailin ja Fuego Combon välillä.
TotoTV:n studiolähetys alkaa ravien kanssa samaan aikaan kello 18.00.
Ruotsissa ravataan illalla Åbyssä ja Solvallassa. Ratojen välillä pallotellaan T86-pelin merkeissä.
Åbyssä Veikko Haapakankaalla on viivalla neljä hevosta. Lisäksi kotiradan miehellä on hevonen koelähdössä.
Solvallassa kilpailee keskiviikkona useampikin suomalaistreenari. Riina Rekilältä starttaa Viking Wania. Matti Nisoselta Ruotsin pääradalla kilpailee Sir Heartbreaker. Tuomas Pakkasen yksiköstä numeron kylkeensä saa Ray Of Sunshine.
Toto86-peli starttaa kello 21.30.
