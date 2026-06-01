Sähkö on kallista maanantai-iltana ja koko tiistain ajanOlkiluoto 1:n vuosihuolto kestää poikkeuksellisen pitkään, yhteensä 55 vuorokautta.
Pörssisähköasiakkaiden kannattaa kääntää lattialämmitykset tänä iltana ja huomenna kokonaan nollille, eikä sähköautoakaan kannata välttämättä ladata, ellei ole aivan pakko.
Pörssisähkön hinta pomppaa nimittäin pahimmillaan yli 30 senttiin kilowattitunnilta. Tällaisia hintoja nähdään yleensä tammi-helmikuussa, kun kysyntää lämmityssähkölle on huomattavasti enemmän.
Maanantai-illan hinnakkaimmat tunnit osuvat klo 20:n ja klo 24:n välille, tiistain päivällä keskiarvohinta on noin 15 senttiä.
Tiistai-illaksi tarjolla on jälleen yli 20 sentin kilowattihintoja.
Pörssisähkön huimat kesähinnat johtuvat ainakin osittain tuulettomasta säästä Pohjoismaissa sekä isojen sähköntuottajien huoltotöistä. Esimerkiksi Olkiluoto 1 on poissa tuotannosta.
Olkiluoto 1:n vuosihuolto kestää poikkeuksellisen pitkään, yhteensä 55 vuorokautta. Yksi suurimmista syistä pitkään huoltoon on turbiinilauhduttimen etukammion mittava korjaustyö, joka toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa koko laitosyksikön historiassa.
Kyseinen työ kuuluu kriittiselle linjalle eli sen valmistuminen määrittää osaltaan koko vuosihuollon kokonaiskeston.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat