Päivän ravit: Kouvolassa kauden avaus, Ruotsissa keli teki tepposet Kouvola avaa kautensa naisten illalla. Ruotsissa keliolosuhteet pakottivat siirtämään ravit Gävlestä Solvallaan.

Ari Moilanen ohjastaa Stonecapes Xanteeta tiistaina. Kuva: Satu Pitkänen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kouvolassa ravataan täydet kymmenen lähtöä, ja pääpelinä on Toto5. Alueen hevosihmiset ovat odottaneet ravikauden alkua kuin kuuta nousevaa.

Totoviitosen avauskohteessa nähdään mielenkiintoinen matsi, jossa pääosia esittävät viime syksyn derbyfinalisti Stonecapes Xantee sekä hirmuvireinen italialaisruuna Ehlert.

Stonecapes Xanteella on tältä kaudelta avausstartti alla, ja kauden toiseen kisaan Christa Packalénin oriin voisi odottaa parantavan. Ari Moilanen vahvistaa valjakkoa ohjaksissa, ja odotettavissa on keulareissu.

Ehlert kävi helmikuussa kilpailureissulla Örebrossa, mutta yönmusta lähtöpaikka maililla vesitti menestystoiveet. Dimitri Hedmanin suojatti kiri kuitenkin vahvasti viidenneksi, mikä kertoo, ettei ruunan kunto ole kadonnut mihinkään.

Suosikkiduon epäonnea tulee kärkkymään Yuvarajah. Emma Väreen valmentama kovakirinen ruuna on kilpaillut alkuvuoden hienossa kunnossa, vaikka kirkkain kruunu on vielä saavuttamatta.

Kouvolassa on poikkeuksellisen mielenkiintoinen koelähtö, sillä kilpailuoikeutta hakee useampikin ikäluokkahevonen.

Varsalomalta palaa vuoden 2022 Villinmiehen tammakilpailun voittaja Sarikan, joka on siirtynyt Pertti Niverin valmennukseen. Niin ikään ikäluokkalähdöistä tuttu Tolva tulee varsomisen jälkeen koelähtöön.

Koelähdön kolmas hevonen on Pertti Puikkosen talliin pitkän taukonsa aikana siirtynyt Valentina, joka nähtiin vuonna 2024 Villinmiehen tammakilpailun finaalissa.

Kouvolan ravit alkavat kello 18.00 ja Toto5 pyrähtää käyntiin kello 19.10.

Gävlessä oli pakko nostaa kädet pystyyn jo yli vuorokautta ennen tiistaille aikataulutettuja raveja. Muuttuneiden sääolosuhteiden vuoksi rata on niin märkä, ettei se ole kilpailukuntoinen. Lisäsateet eivät yhtään auttaneet asiaa. Tiistain kilpailut onkin siirretty ajettavaksi Solvallaan.

Solvallaan siirretyissä raveissa ratkotaan Toto64-peli suunnitelmien mukaisesti. Mukana on myös suomalaista väriä.

Matti Nisonen tuo montésarjaan Diamond Combon, jota ratsastaa Elina Pakkanen. Tuomas Pakkasen Ruotsin yksiköstä starttaa Jopp, jolla hevosta tiistainakin ohjastava Mika Forss nappasi Gävlestä voiton kaksi viikkoa sitten.

Toto64 alkaa Solvallassa kello 20.30.