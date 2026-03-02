Hippos ATG oy hakee rahapelitoimilupaaHippos ATG oy jätti rahapelitoimilupahakemuksen Poliisihallituksen arpajaishallinnolle. Yhtiö arvioi hakuprosessin kestävän noin 10 kuukautta.
Hippos ATG oy tiedottaa jättäneensä 2.3.2026 rahapelitoimilupahakemuksen Poliisihallituksen arpajaishallinnolle. Hakemus on yhtiön mukaan konkreettinen välietappi yhtiön valmistautuessa toiminnan käynnistämiseen Suomen uudessa rahapelaamisen toimilupajärjestelmässä 1. heinäkuuta 2027.
“Poliisihallitus on arvioinut toimilupahakemuksien käsittelyn kestoksi 3-6 kuukautta, jonka lisäksi tulevat viranomaisten järjestelmiin edellytetyt tekniset integraatiot. Kaikkineen viranomaisprosessin on arvioitu kestävän noin 10 kuukautta. Tämä vaihe on osaltamme nyt virallisesti käynnistynyt”, sanoo Hippos ATG oy:n compliance-johtaja Antti Koivula tiedotteessa.
Yhtiön jättämä hakemus kattaa hevospelit, urheiluvedonlyönnin sekä nettikasinopelit toimilupamarkkinan avautuessa. Tiedotteessa Hippos ATG oy:n kertoo tavoitteekseen tarjota suomalaisille pelaajille vastuullinen ja kilpailukykyinen peli- ja sisältökokonaisuus. Lisäksi pyritään varmistamaan tuottojen ohjautuminen pitkäjänteisesti kotimaisen hevosalan hyväksi.
”Ravivedonlyönti on tärkeää palauttaa lähelle raviurheilua. Vedonlyönti on olennainen osa suomalaista hevosurheilua. Nyt on alkamassa uusi aikakausi, jossa ravivedonlyöntiä kehitetään jälleen selkeästi lajin omista lähtökohdista käsin”, Koivula toteaa.Artikkelin aiheet
