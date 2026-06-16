Jukka Hakkaraiselle kilpailukielto lääkeainerikkomuksesta Suomen Hippoksen hallitus asetti tiistaina Jukka Hakkaraiselle kolmen kuukauden kilpailukiellon lääkeainerikkomuksen takia.

Jaa Kuuntele

Menestysvalmentaja Jukka Hakkarainen on kilpailukiellossa 23. kesäkuuta alkaen kolme kuukautta. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Hippos tiedotti tiistaina Jukka Hakkaraisen valmentaman Callela Callmebossin Kuopion raveissa 20. maaliskuuta antamasta virtsanäytteestä löytyneen pitoisus oksatsepaamia.

Löydöksen perusteella Hakkarainen sai kolme kuukautta kilpailukieltoa sekä 500 euron sakon lääkeainerikkomuksesta.

Ravitalli Jukka Hakkaraisen Facebook-sivulla kommentoitiin asiaa tuoreeltaan.

”Näytteestä löytynyt oksatsepaami on ihmisille tarkoitettu rauhoittaviin lääkkeisiin kuuluva bentsodiatsepiini. Kyseistä lääkeainetta ei ole käytössä, eikä ole käytetty missään muodossa tallillamme. Toistaiseksi emme tiedä, miten ihmisille tarkoitettu lääkeaine on päätynyt hevoseen. Hevosen Callela Callmeboss käytöksessä, voinnissa tai kilpailusuorituksessa ei havaittu kilpailupäivänä mitään poikkeavaa”, julkaisussa todetaan.

”Tallimme hevosia testataan säännöllisesti eikä meillä ole aiempia lääkeainerikkomuksia. Emme hyväksy kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä käyttöä missään muodossa. Hevosten hyvinvointi on tallimme toiminnan tärkein periaate.”

Julkaisun mukaan Jukka Hakkaraisen kilpailukiellon aikana tallin vastuuvalmentajana toimii Riina Hakkarainen.

Lääkeainerikkomus on Hippoksen lääkintäsääntöjen neliportaisessa asteikossa toiseksi pienin rike nollatoleranssirikkomuksen jälkeen. Lääkintäsääntöjen mukaan lääkeainerikkomuksessa löydetty pitoisuus on niin alhainen, että sillä ei todennäköisesti ole ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Kuopiolainen Jukka Hakkarainen on Suomen viime vuosien näkyvimpiä ravivalmentajia. Hänen tallinsa ykköstähti on viime vuonna Suomen parhaaksi lämminveriravuriksi noussut Massimo Hoist.

Hakkaraisella on Hippoksen B- eli kilpailijalisenssi, joka on alempi ammattilisenssiluokitus. Hänen valmennuslistallaan on 15 hevosta.