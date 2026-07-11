Harrastusta ei helpolla hylätäPitkään jatkunut talousahdinko näkyy jollain tavalla lähes jokaisen suomalaisen elämässä. Liperin ratsastuskeskuksessa Pohjois-Karjalan pääkaupungin Joensuun kainalossa tilanne ei kuitenkaan ole paha.
”Hivenen tämä taloustilanne näkyy, mutta voisi ajatella, että enemmänkin se vaikuttaisi”, toteaa isänsä Tero Kortelaisen perustamassa ratsastuskeskuksessa työskentelevä Jonna Kortelainen.
Siinä missä hyvinä taloudellisina aikoina innokkaimmat harrastajat käyvät ratsastustunneilla useamman kerran viikossa, on nyt ollut nähtävissä, että käyntikertoja vähennetään elämisen kulujen kohotessa.
”Moni on sanonut, että haluaisi käydä useammin ratsastamassa, mutta pakollisten menojen kallistuessa huvit ja harrastukset ovat niitä, joista joutuu tinkimään.”
Jonna Kortelainen kertoo iloitsevansa siitä, että Pohjois-Karjalassa riittää innokkaita ratsastuksen harrastajia. Joensuun lähellä on useampi ratsastuskoulu ja Kortelaisen mukaan kaikilla on asiakkaita.
”On ollut hyvä huomata, että ratsastajia riittää useampaankin paikkaan.”
Oman tallin näkökulmasta Kortelainen on hyvillään siitä, että asiakkaat eivät ole vähentyneet, vaan harrastuksesta halutaan pitää kiinni. Osasyyksi hän arvelee perheyrityksen asiakaslähtöistä strategiaa.
”Me on pyritty tarjoamaan sitä, mistä kysyntää on ja pitämään asiakkaat tyytyväisinä.”
Jonna Kortelainen on opiskellut Ypäjällä ratsastuksenohjaajaksi ja suunnittelee lähitulevaisuudessa jatko-opintoja ratsastuksenopettajaksi. Työn ohessa se onnistunee jouhevasti, sillä hän ohjaa noin puolet Liperin ratsastuskeskuksen tunneista.
Valmennustunnit hoitaa Tero Kortelainen. Ratsastuskoulun oppilaille tarjotaan muutaman kerran vuodessa mahdollisuus omalla tallilla harjoitella kilpailemista opetushevosilla.
”Ratsastajat tykkäävät ja ovat innokkaita osallistumaan kilpailuihin. Se luo harrastukseen motivaatiota ja on hieno kokemus monelle.”
Kerran vuodessa Liperin ratsastuskeskuksessa on järjestetty isommat ratsastuskilpailut.
”Harmillisesti tänä vuonna niitä ei ole.”Artikkelin aiheet
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