Suomalaisohjastaja loukkaantui vakavasti Ruotsin raveissa – pitkälle sairauslomalleVille Karhulahti joutuu pitkälle sairauslomalle. Suomalaisohjastaja oli osallisena Färjestadin maanantai-illan neljännessä lähdössä tapahtuneessa kolarissa.
Ruotsalaisen Aftonbladetin tiistaiaamuna sairaalasta tavoittama Ville Karhulahti kertoo saaneensa useita luunmurtumia.
”Jalkaterä murtui kahdesta kohtaa ja jalka on kipsattu. Lisäksi useampi kylkiluu on murtunut ja keuhkoihin tuli reikä. Tällä hetkellä olo kuin olisin joutunut junan yliajamaksi”, pitkään Ruotsissa vaikuttanut suomalainen Karhulahti kertoo.
Onnettomuus tapahtui illan neljännessä lähdössä. Karhulahden Jayhawk ja Daniel Gustafssonin Starship S.S. kolaroivat. Karhulahti oli toisella radalla sisäpuolella juosseen Starship S.S.:n kammettua äkisti ulospäin.
”Starship S.S: taisi haluta tallialueelle kammetessaan ulos juuri talliportin kohdalla. Hevonen teki itse päätöksen, eikä Daniel Gustafssonilla ollut osaa eikä arpaa asiaan. Siinä rytäkässä minä lensin radan pintaan.”
Aluksi suomalaisohjastaja luuli selvinneensä säikähdyksellä onnettomuudesta. Pian Karhulahden vointi kuitenkin heikentyi.
”Hengittäminen muuttui vaikeaksi, ja tunsin oloni heikoksi. Sain todella hyvää ensihoitoa radan sairaanhoitohenkilökunnalta. En tiedä kuinka kauan olen sairaalassa. Odottelen juuri pääseväni keskustelemaan lääkäreiden kanssa.”
Arlandan lentokentän lähistöllä Östunassa hevosia valmentavalla Karhulahdella on tallissaan tällä hetkellä 15 hevosta. Sunnuntaina Karhulahden Currency Artist voitti T85-lähdön Kalmarissa. Lauantaina tallin Tennessee H.C. on mukana oriiden ja ruunien E3-finaalissa Bergsåkerissa. Tällä kaudella valmennettavat ovat ansainneet palkintorahoja reilut 1,2 miljoonaa kruunua.
Ville Karhulahti suhtautuu rauhallisesti pakolliseen taukoonsa työnteosta.
”Katsotaan kuinka kauan joudun olemaan poissa töistä. Mutta sinällään onnettomuus sattui hyvälle hetkelle, kun meillä on tosi hyvä porukka töissä. Arki rullaa ilman minunkin panosta”, Ville Karhulahti toteaa Aftonlbladetille.
Färjestadin raviradan kilpailupäällikkö Greger Artursson kertoi maanantai-iltana Travrondenille niinikään kärryiltä lentäneen Daniel Gustafssonin voivan olosuhteisiin nähden hyvin. Onnettomuudessa osallisena olleet hevoset vaikuttavat Arturssonin mukaan selvinneet ilman suurempia kolhuja.Artikkelin aiheet
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