Päivän ravit: Varsat pääosassa Mikkelissä Mikkelin tiistairaveissa on ohjelmassa Varsakunkun karsintalähdöt viisivuotiaille suomenhevosille.

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Mikkelissä Rebyytin balanssia muutetaan, sillä ruuna juoksee kaikki kengät jalassa. Ohjastajana jatkaa Juha-Pekka Ahonen. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Varsakunkku on Kuopion, Seinäjoen ja Mikkelin ratojen perustama suurkilpailusarja, jossa on kilpailut 3-, 4- ja 5-vuotiaille suomenhevosille. Mikkelissä viisivuotiaat tammat sekä oriit ja ruunat kilpailevat omissa alkuerissään.

Oriiden ja ruunien puolella viivalla on Rebyytti. Amada Mutelin suojatti sijoittui viime vuonna Kriteriumissa viidenneksi ja Satakunta-ajossa toiseksi. Tänä vuonna ruuna on tehnyt tasaisen varmaa työtä. Härmän viisivuotislähdössä se oli kolmas.

Rebyyttiä hieman nopeampi Campparin voittamassa lähdössä oli Tuplapotti Pee. Jouni Miettisen omistama ja valmentama ruuna on sijoittunut tällä kaudella mukavasti, mutta Rebyytin lailla voittotili on vielä avaamatta.

Kisan nousukkaat tuovat mainion jännitteen lähtöön. Heikintuuli ja Vipinän Vihellys ovat molemmat voittaneet viisivuotiskautensa kolme starttiaan. Heikintuulille tappio on vielä tuntematon käsite, sillä Teemu Okkolinin valmentama välähdysläinen ori on startannut viisi kertaa, ja yhtä monta kertaa se on kaartanut voittajaesittelyyn.

Tammojen puolella Ceepra avasi viimein uransa voittotilin toukokuussa Vieremällä. Kokemäellä tamma oli raastavan päätöskierroksen jälkeen neljäs. Valmentaja Antti Tupamäki antaa Mikkelissä ohjakset Iikka Nurmoselle.

Potentiaalisia haastajia suosikilla on monta. Ainakin Beemi, Winnowa, Kiriliina ja Viksun Cikka pitää ottaa huomioon totoviitosen avauksessa.

Alustavasti kierroksen pelatuin hevonen on Suven Santtu. Teksasilaislähtöisen Kymberly McCaslin-Reedin omistama ori jäi Lappeessa Pyrkimyksen vanavedessä kolmanneksi, mutta Mikkelin maililla seura on sopivampi.

Kellottajat huomioivat ainakin Miljan Säihkeen kovan laukanpaikkauksen kesäkuun alussa Jokimaalta. Valentina ja tauluaan parempi Hissun Camilla kuuluvat myös lähdön mahdollisiin menestyjiin.

Ruotsissa Tingsrydin ravien mielenkiintoisin hevonen on Lightning Stride. Kevättalvella Petri Tarrimaan valmennukseen siirtynyt tamma kilpaili viime kuussa Ranskan Enghienissä, mutta on siirtynyt takaisin viileämpien kelien pohjolaan.

Tingsrydissä alkavat myös amatööriohjastajien PM-kilpailut, joista lisää omassa jutussaan.

Bro Parkin radalla ajetaan tiistaina viiden lähdön ravit. Nurmiradalla ajaminen ei ole Pohjoismaissa kovin yleistä. Tiistain ravit ovat kesän toiset nurmiravit Bro Parkissa. Katja Melkolla on raveissa mukana kaksi hevosta.