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Juuri nyt | Stubb: Yksi asia muuttuu nyt Venäjällä ja se voi vaikuttaa sotaan
Tilaajalle | Toimintojen alasajon mittakaava voi yllättää – Hiilettömyystavoite kävisi rajun kalliiksi Suomelle