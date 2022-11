Uutisviikko minuutissa: kovaa menoa suomalaishevosilla USA:ssa ja Ruotsissa ‒ hevonen hukassa Baltiassa

Viime hevosuutisviikon urheilulliset huiput olivat suomalaisittain korkeita vaikka kausi on valumassa loppuun. Lara Bokon ravaama ME oli pisteenä i:n päällä.