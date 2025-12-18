Ministeriö korjaamassa virhettään: Ryhmäkarsinoille siirtymäaika vuoteen 2030Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti torstaina, että hevosasetuksen ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksille valmistellaan siirtymäaika.
Ministeriön tiedotteen mukaan asetukseen on jäänyt valmisteluvaiheessa virhe koskien ryhmäkarsinoiden eli myös tamman ja varsan yhteiskarsinan vähimmäispinta-alaa.
Uusissa asetuksissa ryhmäkarsinoista vaaditaan aiempaa isompia, mutta muutosten toteuttamiseen annetaan siirtymäaikaa. Tämä siirtymäaika oli jäänyt huomioimatta pykälätasolla.
Nyt ministeriö valmistelee asetukseen pikaisella aikataululla muutosehdotuksen, jonka perusteella ryhmäkarsinoiden vähimmäispinta-alan siirtymäsäännös olisi yhdenmukainen pihatoille säädettyjen siirtymäaikojen kanssa.
Vanhan hevosasetuksen pinta-alavaatimukset ovat korjauksen mukaan voimassa vuoden 2030 loppuun saakka nyt toiminnassa olevissa talleissa sekä talleissa, joiden rakennuslupa on ollut vireillä asetuksen voimaan tullessa.
Vuoden vaihteen jälkeen uusissa tai peruskorjattavissa talleissa myös ryhmäkarsinoiden on täytettävä uuden hevosten hyvinvointiasetuksen vaatimukset.
Linkki ministeriön tiedotteeseen.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat