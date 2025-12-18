Aamun tilanne raviradoilla: Ratamestari tyytyväinen Jokimaalla, Oulussa valmistaudutaan eri vaihtoehtoihin Kuten joka päivä tällä viikolla, ravien järjestäjät joutuvat katsomaan sääkarttaa sillä silmällä. MT Hevoset teki tilannekatsauksen Lahden ja Oulun ratatilanteesta.

Torstain ravit ajetaan Jokimaalla. Ratamestari ei ole huolissaan ravien läpiviennistä. Kuva: Juha Tanhua

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Raviviikko jatkuu säiden suhteen haastavissa merkeissä. Peruutettujen Teivon ravien jälkeen keskiviikkona Toto75-ravit saatiin vietyä läpi Jyväskylässä.

Torstaina raviviikko jatkuu Lahden Jokimaalla. Ratamestari Jouni Kaukinen oli rauhallisissa tunnelmissa ravipäivän aamuna.

”Meillä tilanne on tällä hetkellä ihan ok. Radasta voi tulla illaksi vähän raskas, mutta se on ihan ajokunnossa. Näillä mennään ja ravit ajetaan läpi”, Kaukinen vakuuttaa.

Kaukisen mukaan viikonlopun pakkasjakso ei aiheuttanut Lahdessa sen suurempaa paniikkia.

”Lumet otettiin pois, eikä sen jälkeen tarvinnut tehdä mitään ihmeellisempää.”

Oulun huomisten ravien suhteen joudutaan sääennusteita ja toteutumaa tutkimaan tarkasti. Ennuste lupaa pakkasen antavan torstaina iltapäivällä periksi. Luvassa on vuoroin räntää ja huomenna vesisadetta.

Pohjolan Hevosystävät ry:n toiminnanjohtaja Marja Pahkala myöntää, että radalla ollaan sään armoilla. Toimenpiteitä tehdään tilannearvioiden mukaan.

”Keskustelin aamulla ratamestarin kanssa. Tällä hetkellä radassa on ohut jääpolanne. Jos sääennuste pitää paikkaansa, se kuoritaan huomenna pois, ja ravit ajettaisiin sitten hiekkapintaisella radalle.”

Vaihtoehtoja joudutaan pitämään avoinna, jos sadetta saadaan aikaisemmin.

”Vesisade sulattaa rataa suojaavaa polannetta. Kaikista muutoksista tiedotetaan luonnollisesti hyvissä ajoin. Jos säätiedote pitää paikkaansa, ei olla niin huolissaan.”

Oulun raveihin ilmoittautui lopulta vain 62 hevosta. Pahkala näkee hevoskatoon montakin syytä. Lähestyvä joulu ja hevosten rokotukset ovat merkittäviä osatekijöitä.

”Meillä oli alle viikko sitten viimeksi ravit, mutta sarjat olivat toki erilaiset. Kesähevoset ovat jääneet tauolle, ja välttämättä valmentajilla eivät treenipaikat ole hyvässä kunnossa”, Pahkala pohtii.