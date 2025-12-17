Veera Vekola yllättyi valinnasta talenttiohjelmaan – suunnitelmissa toiminnan laajentaminen Veera Vekola yllättyi iloisesti tultuaan valituksi mukaan ATG Talent -kehitysohjelmaan. Kaustisella kahdeksaa hevosta valmentava nuori ammattilainen etsii toimintaansa kasvua esimerkiksi kimppahevosista.

Veera Vekola nähdään Killerillä Frozen A.F:n ohjaksissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Veera Vekola iloitsi päästessään mukaan Suomen Hippoksen ja peliyhtiö Hippos ATG Oy:n ensimmäiseen nuorille ravivalmentajille tarkoitettuun koulutusohjelmaan ATG Talentiin.

Kaustisella valmennustoimittajaa harjoittava Vekola valittiin kolmen muun valmentajan ohella mukaan 24 hakijan joukosta. Hän sanoo valinnan olleen lopulta yllätys.

”Ajattelin vain laittavani hakemuksen ja kokeilevani. Olin tosi iloisesti yllättynyt, kun valinta osui kohdalle. Olen tosi odottavaisin fiiliksin nyt, kun ollaan saatu ohjelmaa ja koulutuskertojen sisältöä”, Vekola iloitsee.

Vekola kertoo hakevansa koulutusohjelmasta lisäosaamista ravitalliyrityksen pyörittämiseen. Siihen liittyy monia asioita yhteistyökumppaneiden hakemisesta lähtien. Myös kimppahevosten omistamiseen ja valmentamiseen olisi tarkoitus syventyä.

”Tuntuu, ettei meidän alueella ole niin paljon kimppahevosia. Sille voisi olla tilausta, ja sen myötä voisi saada kasvatettua valmennustoimintaakin.”

Vekola hankki reilu vuosi sitten oman paikan Kaustisen raviradan läheltä valmennustoiminnan harjoittamista varten. Valmentamisen lisäksi hän tekee asuntolaohjaajan töitä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä Kpedussa.

”Se on mukavaa vastapainoa valmentamiselle. On mukavaa nähdä nuorten kasvua ja kehitystä hevosalalla. Se on merkityksellistä työtä. Oppilaitokselta on myös ollut nuoria suorittamassa harjoittelujaksoja tallissani.”

Nuoren valmentajan mielessä on toiminnan laajentaminen sen kokoiseksi, että se toisi yksinään toimeentulon.

”Kyllä olisi tarkoitus kehittää koko ajan siihen suuntaan, että saisi elantonsa yrittämällä. Vielä pikkuisen tuosta olisi varaa laajentaa.”

Vekolan oli tarkoitus startata Killerin keskiviikkoisissa raveissa kahdella hevosella. Molemmat hevoset on kuitenkin jätetty iltapäivällä pois raveista.