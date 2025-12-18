Päivän ravit ja ideahevonen: Namureissulla menestystä päätöskohteessa Torstaina on Jokimaan iltaravien vuoro. Toto5-kierrosta vaikeuttaa monien taukohevosten vireen arvailu. Ideahevosemme on puolestaan hyvässä kunnossa ja kisatuntumaakin löytyy.

Paris Fortis on Jokimaalla varteenotettava vastus lähdön niittisuosikiksi pelatulle Saldo KS:lle. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lahden Jokimaalla ravataan torstaina kahdeksan lähdön verran. MT Hevosten haastattelema ratamestari Jouni Kaukinen lupaili radan olevan kilpailukunnossa, joskin raskaanpuoleinen.

Ravien viisi viimeistä lähtöä on pyhitetty Toto5-pelille. Mukana on useampiakin taukohevosia, joiden perusluokka riittää pitkälle, mutta vire suoraan tauolta on jonkinlainen arvoitus.

Toisessa kohteessa ikäluokkalupaus Vilkkeen Villi palaa neljän kuukauden paussilta. Kolmannen kohteen Making Miracles otti kesällä kolme voittoa putkeen, ja katosi radoilta palatakseen torstaina.

Luokkansa näyttänyt neljännen kohteen Saonoi starttasi viimeksi keväällä, ja on Marinka Salmisen käsistä luonnollisesti suuri arvoitus. Koko kierroksen eniten pelattu hevonen, päätöskohteen Saldo KS jäi Kasvattajakruunun välierässä ikisäkkiin, ja on sen jälkeen huilannut reilut puolitoista kuukautta.

Peliprosenteissa Saldo KS:n varjoon jäänyt Paris Fortis on nelivuotiskautensa edetessä kehittynyt mukavan oloisesti. Ville Tonttilan suojatti teki marraskuussa kaksi hienoa esitystä, ja kaksi viikkoa sitten Jokimaallakin hevonen oli aivan hyvä.

Kovaa avaava tamma ottaa aluksi keulat. Sen jälkeen onkin luvassa Ville Tonttilan ja Hannu Torvisen välistä dynamiikkaa, saako suosikki keulat vai ei. Molemmissa tapauksissa Paris Fortisille on tiedossa namureissu joko keulassa tai johtavan kannassa.

Jos Saldo KS ei ole aivan terävimmillään, on Paris Fortisilla hyvät saumat, ja reilun kymmenen peliprosenteilla se on kiireesti kuitilla.

Jokimaan ravit alkavat kello 18.00. Toto5 pyörähtää käyntiin kello 19.10.

Illemmalla Bodenissa on tuttuun tapaan suomalaisväriä radalla. Ohjastajina nähdään esimerkiksi Ville Pohjola, Mika Forss, Kari Alapekkala, Mika Jauhola ja monta muuta suomalaista tekijää.

Bodenin Toto64-pelissä on yli 105 000 euroa jackpot-rahaa, joten peliehdot muodostuvat melko mukaviksi.

Bodenissa Toto64-peli starttaa kello 20.30.