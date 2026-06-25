Päivän ravit: Hannu-Pekka Korven ilta kasvattajakruunuissa?Jyväskylässä on torstaina mielenkiintoista nähtävää, sillä kasvattajakruunun lähdöissä nähdään ikäluokkahevosia.
Ennen Toto5-peliä ajettavassa kolmivuotislähdössä voidaan ihailla Reason To Rockin menoa. Hannu-Pekka Korven varsalupaus on kahdessa viimeisessä startissaan vetänyt 13-alkuiset ajat täydellä matkalla sekä ryhmä- että tasoitusajossa.
Hannu-Pekka Korvella on suosikki myös seuraavassa nelivuotislähdössä. Supertamma Mascate Matchin esikoinen Magnitude oli Kuopio Stakesissa hieno, vaikka tänäänkin viivalla oleva Piccolo Cocktail finaalissa ohi pyrähtikin. Tällä kertaa sisempi lähtöradan paikka voi olla ratkaiseva etu Magnitudelle.
Nelivuotiaiden tammojen lähdössä odotetaan EL Narnialta parannusta kevättalven tasaisiin esityksiin. Tamman perusluokka tiedetään kovaksi, ja Hannu-Pekka Korpi on varmasti tehnyt hartiavoimin töitä huippukunnon rakentamiseksi kesän ja syksyn isoihin lähtöihin.
Lisäväriä lähtöön tuo takarivistä starttaava Rich Shade. Mika Forssin ja Tapio Mäki-Tulokkaan lupaus on tehnyt koko ajan hyvää työtä, ja tulee ohittamaan lopussa monia hevosia.
Kolmivuotiaiden tammojen osallistujalista ei ole pitkä, mutta mielenkiintoinen se on. Shackhills Hazel on hyvin lupaavan oloinen tamma. Turussa Tuukka Variksen ohjastamana se meni täydellä matkalla 13-alkuisen ajan.
Lähdössä tekee Suomen debyyttinsä Wild Sky. Keväällä Heikki Korhosen omistukseen siirtynyt tamma kilpaili syksyllä ja talvella muutaman kerran Italiassa. Sen ensipisto näillä leveysasteilla on etukäteen jonkinlainen arvoitus.
Killerillä ravataan kaikkiaan 11 lähtöä. Illan erikoisuutena on kaksi montélähtöä, sillä raveissa ajetaan Montékypärät-lähtö sekä suomenhevosten montén SM-karsinta.
Monté on pääosassa myös illemmalla Åbyssä, jonka Monté Trophyssä voittaja kuittaa 250 000 kruunun ensipalkinnon. Lähdön suosikki on Emilia Leon ratsastama Steady Victory.
Conrad Lugauerin valmentama kahdeksanvuotias ruuna pyyhkäisi Elitloppet-sunnuntaina Solvallassa lyhyen matkan montéa kilometriaikaan 09,6a. Nyt matkaa on puoli kierrosta enemmän, mutta samalla tyylillä kilpakumppanit ovat tänään helisemässä.Artikkelin aiheet
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