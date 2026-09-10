Hannu Torvinen kommentoi häirintäkohua: ”Toivon tosi paljon, että sotku lopulta toimii hyvänä herätyksenä siitä, missä rajat oikeasti menee”

Huippuohjastaja Hannu Torvinen kertoi, että hänen sekä vaimonsa Anna Torvisen nimeä on käytetty valepuheluissa. Sen takia huippuohjastaja halusi avata ajatuksensa asiasta.

Torvinen korosti, että vitsiksi tarkoitettu juttu meni pahasti rajojen yli.

”Itselleni asia alkaa olla jo ok, ja olen päässyt asian yli. En aio jäädä jumiin tai kanna kaunaa kenellekään. Se ei muuta sitä, että olen edelleen pettynyt”, Torvinen kuvailee.

Torvisen mukaan pettymys muuttaa sen, miten kyseisiä ihmisiä katsoo tästä eteenpäin. Vakavaksi tilanteen tekee se, että se ei ole ohi. Samaa pilaa on tehty muillekin, eikä kyse ole enää harmittomasta hassuttelusta.

”Se tekee tästä vakavan jutun. Siihen on pakko puuttua yhteisten pelisääntöjen takia.”

Torvinen ei ota kantaa jupakasta koituviin mahdollisiin sanktioihin, sillä asia on keskusjärjestön pöydällä. Torvinen haluaa nostaa esiin muita tapauksesta tulevia oppeja erityisesti inhimillisestä näkökulmasta.

”Toivon tosi paljon, että sotku lopulta toimii hyvänä herätyksenä siitä, missä rajat oikeasti menee. Joskus puhelimen ruudun takana hämärtyy se, mikä on oikein ja mikä väärin. Se mikä tuntuu omassa pienessä porukassa hauskalta läpältä, voi olla toiselle tosi loukkaavaa.”

”Teoilla on aina seuraukset, tehtiin ne vitsillä tai ei. Kyse ei ole vain siitä, mitä itse kuvittelee saavansa tehdä, vaan siitä, miten me kunnioitetaan toisiamme.”

Torvinen lisäsi vielä, että toivoisi kaikkien menevän eteenpäin hyvällä mielellä ja porukalla. Hän muistutti, että alalla on vaikeita aikoja edessä. Torvinen toivoi, että kaikki pääsisivät rakentamaan hienoa lajia eteenpäin.

Torvisen kanssa podcastia tekevä ravien mediapersoona Jere Törmänen nyökkäili liikuttuneena, ja lisäsi oman painokkaan sanomansa osion lopuksi.

”Ylipäätään elämässä on vaikea ymmärtää, miksei me voida toimia sulassa sovussa, kunnioittaa toisia, olla toisille kohteliaita ja tehdä elämästä kivaa. Me elettäisiinkin paljon pidempään ja terveempinä, jos me oltaisiin toisia kohtaan hyviä.”