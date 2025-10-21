Mary Wanless pitää klinikan Tampereen hevosmessuillaRide with your mind -ratsastusmetodin jo vuosikymmeniä sitten kehittänyt Mary Wanless saapuu huhtikuussa Tampereen Hevoset-messuille pitämään menetelmästään yleisöklinikan.
Brittiläinen ratsastusvalmentaja Mary Wanless on maailmantähti omalla alallaan. Huhtikuussa hän saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen, Tampereen Hevoset-messuille, jossa yleisölle on tarjolla lauantai-iltana parin tunnin klinikka. Sille osallistuu suomalaisratsukoita, jotka valitaan myöhemmin.
Wanlessin metodi yhdistää ajattelumallien uudelleen ohjelmointiin luodun NLP-tekniikan kehotietoisuuden kehittämisen Alexander- ja Feldenkreis -tekniikoihin. Ride with your mind -menetelmällään Mary Wanless ohjaa ratsastajia parempaan kehotietoisuuteen ratsailla.
”Mary edustaa sellaista tapaa ratsastaa, jota mielellämme Suomen hevoskansalle esittelemme. Maryn valmennus keskittyy pääasiassa ihmisen oman kehon hallintaan. Itse uskon siihen, että näihin perusasioihin olisi hyvä kaikkien ratsastajien suoda hetki aikaa ratsastuksensa tasosta riippumatta”, sanoo Hevoset-messujen projektipäällikkö Mia Jurvala.Artikkelin aiheet
