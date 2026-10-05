Poliisi ei ole vielä selvittänyt, mikä johti ampumiseen. Kuvituskuva.

Poliisi ei ole vielä selvittänyt, mikä johti ampumiseen. Kuvituskuva. Kuva: Kari Salonen

Metsästysseurueen kokoontuminen Haldenissa Norjassa sunnuntaiaamuna 4. lokakuuta päättyi tragediaan, kun kaksi seurueen jäsentä sai surmansa ja yksi loukkaantui vakavasti ammuskelussa. Asiasta kertovat useat norjalaismediat.

Loukkaantunut vietiin sairaalaan vakavien vammojen vuoksi ambulanssihelikopterilla, Dagbladet kertoo.

VG:n tietojen mukaan surmansa saaneet miehet olivat seitsemissäkymmenissä oleva isä ja hänen nelikymppinen poikansa.

Poliisi sai hälytyksen hieman kahdeksan jälkeen aamulla ja aloitti laajan operaation alueella. Uhrien metsästyskaverit nujersivat epäillyn tekijän, ja poliisi otti hänet kiinni. Noin 20-vuotias mies on pidätetty epäiltynä ampumisesta.

Metsästysryhmän kerrotaan koostuneen 13 henkilöstä. Pidätetty henkilö ei ollut osa metsästysseuruetta, eikä poliisi ole vielä pystynyt selvittämään hänen ja ammuttujen ihmisten välistä yhteyttä.

Poliisi ei ole vielä selvittänyt, mikä johti ampumiseen tai mikä motiivi sen takana voi olla.

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