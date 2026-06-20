Hevonen juuttui juhannusaattona mutaan Kontiolahdella Hevosen pelastaminen pehmeältä laitumelta vaati muun muassa moottorikäyttöistä vinssiä.

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Kiipeliin joutunut hevonen oli juuttunut laitumella mutaan. Kuvituskuva, ei liity tapaukseen. Kuva: Ville Toivonen

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen eläimen pelastamistehtävälle juhannusaattona Kontiolahdelle.

Kiipeliin joutunut hevonen oli juuttunut laitumella mutaan ja osittain uponnut sinne.

Pelastuslaitoksen mukaan laidun oli paikoin pehmeä, ja siksi sinne pääsy kalustolla oli osin haastavaa. Tehtävässä käytettiin muun muassa mönkijöitä.

Tehtävän kesto ilmoituksen saamisesta oli noin viisi tuntia.

Yhteistyössä paikalla olijoiden kanssa pelastuslaitos sai uurastuksen jälkeen hevosen kantavalle maalle lapioimalla ja moottorikäyttöisellä vinssillä vetämällä.

Hevonen pääsi lopulta väsyneenä talliin lepäämään ja toipumaan tapahtuneesta.

Vastaavanlaisia eläintenpelastustehtäviä tulee Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan ympäri vuoden. Ne eivät harvinaista, mutta eivät jokaviikkoisiakaan, laitokselta kerrotaan.