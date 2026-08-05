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Metsä
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Maanomistus
5.8.2026
06:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
metsätila
metsäkauppa
puun hinta
metsäsijoittaminen
Lappi
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