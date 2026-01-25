Iida Innasen poniravivuoden odotukset korkealla Iida Innasen poniravivuosi on alkanut kahdella voitolla. Kauden tavoitteet ovat korkealla parinkin eri ponin kanssa.

Iida Innanen ja Arthur de Cottereau voittivat viime elokuussa Teivon poninkuninkuusraveissa Pikkusankari-lähdön. Kuva: Isabella Tervonen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Iida Innaselle raviurheiluun panostaminen on hyvässä mielessä sukuvika. Peruskoulun viimeistä luokkaa käyvän nuoren raviurheilijan vanhemmat Samuli Innanen ja Iina Rastas ovat pitkän linjan raviammattilaisia. Kaksi vuotta vanhempi sisar Emmi Innanen on jo siirtynyt ponilähdöistä hevosilla kilpailemaan.

”Ponit ja hevoset ovat aina olleet meidän arjessa mukana. Kyllä aika menee koulupäivien jälkeen melko pitkälti kotitallilla”, Iida Innanen naurahtaa.

Perhe asuu Nastolassa omalla hevostilallaan. Vaikka vanhemmat työskentelevät nykyään hevosalan ulkopuolella, on hevostoiminta kuitenkin hyvin aktiivista. Kotitallissa asuu seitsemän hevosta ja neljä ponia.

Aiemmin poneja oli vielä enemmän.

”Enimmillään meillä taisi olla Emmin kanssa viisi treenattavaa ponia. Nyt treenattavia poneja on vain kaksi”, Iida Innanen kertoo.

Kotitallissa olevista poneista nyt viisivuotias B-poni Arthur de Cottereau on perheen oma kasvatti. Toisena kilpaponina on A-kategorian Diana Wee. Lisäksi tallissa on Arthur de Cottereaun kaksivuotias täysveli ja yksi eläkeläisponi.

”Diana Wee on meillä ylläpidossa, ja voi olla, että se lähtee tämän kauden jälkeen takaisin omistajalleen”, Iida Innanen mainitsee.

Ponilähtöjä Iida Innanen on ohjastanut 98, ja voittoja on komeasti 22. Kuluva kausi on alkanut hienosti, sillä Innanen on ajanut Alvar Laakson valmentamalla Pikkupirtin Aramiksella tammikuussa jo kaksi voittoa.

”On ollut todella mukavaa saada ajaa kilpaa Pikkupirtin Aramiksella. Mielelläni ajaisin kilpaa enemmänkin, mutta ei lainaohjastettavia tietenkään ole ponilähdöissä hirveän paljoa.”

Iida Innasen ohjastajauran kohokohta on toissa vuoden A-kategorian PM-lähdön voitto oman tallin Diana Weellä. Lähtö ajettiin Norjassa Momarkenin radalla. Ensimmäisestä kilpailumatkasta ulkomaille jäi kaikkiaan mukavat muistot.

”Oltiin reissussa äidin ja isän kanssa. Oli hienoa saada olla mukana tuollaisessa kisassa, ja voittaminen tietysti vielä hienompaa.”

Iida Innanen voitti viime kesäkuussa Lappeen Cityraveissa Diana Ween kanssa. Kuva: Iida Innasen arkisto

Diana Wee on ollut koko uransa Innasen siskosten valmennuksessa. Poni on kilpaillut 61 kertaa ja ollut kolmen joukossa yli puolissa starteistaan.

Tälle kaudelle Iida Innanen on asettanut tavoitteeksi kotiradan ponien Suur-Hollola-ajon sekä Jyväskylän Killerillä ajettavan ponikuningatar-kilpailun.

Viime vuonna Diana Wee laukkasi aiempaa useammin. Iida Innasen mukaan laukkoihin oli selvä syy.

”Sillä on niin kova yrityshalu”, hän selvittää. ”Diana Weellä on nykyistä ennätystään kovemmat vauhdit sisällään, mutta välillä se haluaa mennä vieläkin kovempaa, ja sen takia tulee laukkojakin.”

Innasten oma kilpaponi Arthur de Cottereau on aloittanut uransa mallikkaasti, sillä se on voittanut yhdeksästä kisastaan neljä. Nyt viisivuotiaan ruunan kanssa on edetty maltillisesti kilpailemisen suhteen.

”B-poneille ei ole tarjolla yhtä paljon lähtöjä kuin shetlanninponeille, mutta ei nuorella ponilla voisikaan kilpailla järjettömän paljoa. Tänä vuonna olisi mukava päästä Arthurin kanssa viisivuotismestaruuteen”, Iida Innanen mainitsee.

Iida Innanen Diana Ween kanssa PM-voiton jälkeen Momarkenissa elokuussa 2024. Kuva: Suomen Hippos/Iina Rastas

Iida Innanen toimii poniensa kanssa hyvin määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Tällä hetkellä kumpikin valmennettavista on talvivalmennuksessa. Kilpailukauden lähestyessä ponien valmennuslenkkien pituutta lyhennetään.

Ennen kilpailukauden aloitusta ponien kanssa käydään myös ratahiitillä Lahden Jokimaalla.

”Kotona poneilla ajetaan yleensä kahdestaan tai sitten minä ajan niillä yksitellen. B-ponin kanssa on ajettu hiittiä myös hevosen seurassa”, hän kertoo.

Vaikka ponit ovat Iida Innasen valmennuslistalla, hän korostaa koko perheen olevan mukana kaikessa toiminnassa.

”Ponien valmentamista mietitään paljon yhdessä. Isä tai Emmi kengittävät ne, ja myös balanssiasioita yritetään miettiä porukalla. Esimerkiksi Diana Weellä ajettiin viime kesänä useampi kisa ilman takakenkiä.”

Hevosten lähtöihin vaadittavan C-ajoluvan saa suorittaa 16-vuotiaana. Iida Innanen on ajanut kotona myös hevoslla ja hän aikoo suorittaa C-ajoluvan, kun kurssi sattuu kohdalle. Ponilähdöt ovat kuitenkin ainakin lähitulevaisuudessa edelleen etusijalla.

Hevosten kanssa Innasta kiinnostaisivat erityisesti montélähdöt.

Iida Innasen äiti Iina Rastas muistetaan maailman ehkä kaikkien aikojen parhaan ravurin Varennen hoitajana. Kuva vuoden 2002 Olympiatravetista Göteborgista. Kuva: Ville Toivonen

Omat peruskoulun jälkeiset suunnitelmat Iida Innasella ovat vielä osittain auki. Isosisko Emmi käy toista vuotta Iitin lukion urheiluakatemiaa.

Raviurheilu kuuluu urheiluakatemian lajivalikoimaan, joten Emmi pystyy hyödyntämään osin kouluaikaakin hevosten valmentamiseen ja kilvanajoon.

”Se vaihtoehto kiinnostaa minuakin, mutta en ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mihin kouluun haen”, Iida toteaa.

Vaikka raviurheilu täyttää Iida Innasen vuorokauden vapaat tunnit, hän ei usko hevosista tulevan koskaan hänelle ammattia.

”Ainakin nyt tuntuu, että haluan pitää raviurheilun harrastuksena tulevaisuudessa. Mutta en varmasti koskaan osaisi olla täysin ilman hevosia”, Iida Innanen päättää.