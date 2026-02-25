EHV-1-tilanne pysynyt rauhallisena, HIHS valmiina alkamaan Keskiviikon tietojen mukaan hevosten hermosto-ongelmia aiheuttava herpesvirusmuoto ei ole levinnyt yhtä tallia laajemmalle.

Hevosten herpesviruksen leviämistä torjutaan karanteenijärjestelyillä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Helsinkiläisellä Tuomarinkartanon Kilpatallilla tilanne on yhä paha, mutta myös paranemisia on tapahtunut. Tallin toimitusjohtaja Johanna Höglund kertoo, että tallissa on edelleen oireilevia ja kuumeisia hevosia.

”Osa aiemmin sairastuneista hevosista voi jo paremmin, ja Viikin Yliopistollisessa hevossairaalassa vielä hoidettavana olleet hevoset pääsivät eilen kotiin jatkamaan toipumistaan”, hän kommentoi viestitse.

Hän kertoo, että nyt tallilla keskitytään hevosten hoitamiseen, ja tilanteesta tiedotetaan, kun siihen tulee muutoksia.

Talli asettui heti ensimmäisten sairastapausten löytymisen jälkeen karanteeniin, ja vaikuttaa siltä, että virus ei ole päässyt leviämään muualle.

Viruksen esiintymisen takia Helsinki International Horse Show’ssa kilpailevilta Messukeskuksessa majoittuvilta Suomessa vakituisesti asuvilta hevosilta vaadittiin ennen kilpailua negatiivinen EHV1-testi.

Horse Show’n toimitusjohtaja Valtteri Gundersby kertoo, että herpestestien ottaminen ja tutkiminen sujuivat hyvin. Nyt valtaosa hevosista on jo saapunut Messukeskukseen ja päässyt myös tutustumaan areenoihin.

Starttilistoja aletaan vasta kirjoitella, mutta Gundersbyn tiedossa ei ole, että lähtijämäärissä olisi tapahtunut katoa. Muutamia hevosia on jäänyt pois, kun omalla tallilla on ollut kuumetta.

”Joitain poisjääntejä on, mutta uusia ratsukoita on myös tullut tilalle”, hän summaa.