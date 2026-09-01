Daniel Redénin valmentaman Francesco Zetin kilpaura on päättynyt.

Urallaan lähes 29 miljoonaa kruunua ansainneen ja ennätyksen 08,7a juosseen oriin viimeiseksi kilpailuksi jäi elokuun puolessa välissä ajettu viidenteen sijaan päättynyt Åby Stora Pris.

Kahdeksanvuotias ori loukkasi jalkansa kilpailussa ja laukkasi maaliintulon jälkeen. Reilut kaksi viikkoa myöhemmin Daniel Redén ilmoitti blogissaan Francesco Zetin jalkavamman olevan niin vakava, että huippuravuri keskittyy tulevaisuudessa ainoastaan siitosoriina toimimiseen.

Francesco Zet voitti uransa 50 startista 33 eli noin kaksi kolmasosaa. Ori oli kolme- ja nelivuotiaana ikäluokkansa hallitsija. Se voitti kolmevuotiaana Kriteriumin ja Breeders’ Crownin. Vuotta myöhemmin Francesco Zet oli Kungapokalenin, Sprintermästaren, Derbyn ja Breeders’ Crownin paras.

Viisivuotiaana Francesco Zet voitti nykyisin Margareta Wallenius-Klebergin Pokalen -nimeä kantavan viisivuotiaiden suuripalkintoisimman lähdön. Vanhempana ori voitti muun muassa Paralympiatravetin finaalin, Sundsvall Open Trotin kahdesti sekä Ruotsin mestaruuden.

Francesco Zetin ensimmäinen ikäluokka on syntynyt vuonna 2024. Yhteensä oriilla on Ruotsissa 68 rekisteröityä jälkeläistä.