Make Cash voitti elokuun puolivälissä Derbyn jättiesityksellä. Ruuna ei välittänyt hankalista lähtöasemista, vaan kiersi sinnikkäällä kirillään koko muun katraan ja ohitti vielä maalisuoralla Magnituden.

Markku Niemiselle historiallisen seitsemännen Derbyn valmentajana tuonut Make Cash lähtee Seinäjoen kisaan hyvältä paikalta. Merkki ei välttämättä ole tässä startissa täysin päällä, mistä kertoo myös balanssin muutos. Alustavasti suunnitelmissa on juoksu kaikki kengät jalassa.

Niemisen Derbyyn mahtui myös pettymys, sillä Ancion laukkaan ensimmäisessä kurvissa paloi taatusti hyvä sijoitus. Nieminen on itse sanonut Anciota ikäluokan parhaaksi hevoseksi, ja tätä näkemystä on syytä kunnioittaa.

Make Cash saa eturivin paikaltaan etua Ancioon nähden. Markku Niemisen ja ikäluokkamenestyjien kuulumisia voi lukea tiistaina MT Hevosista.

Kasvattajakruunun tammalähdössä suosikin viittaa sovitellaan EL Narnialle. Neljänneksi Derbyssä sijoittunut Hannu-Pekka Korven suojatti pääsee nyt helpomman vastuksen pariin, kun samalla viivalla on vain tammoja.

Suomenhevosten nuorten sarjassa nähdään viime viikonloppuna Derbyn voittoa juhlineen Teemu Okkolinin nelivuotislupaus Jokiniemen Atlas. Uransa toistaiseksi ainoassa laukattomassa startissa ori otti vakuuttavan voiton.

Juniorilähdössä nähdään puolestaan nuorten ohjastajien taisto. Tino Keväänrannalla taitaa olla lähdön kovakuntoisin hevonen Celine Scion. Kuninkuuskilpailussakin ohjastajana nähty nokialainen on narutellut tällä kaudella 45 voittoa, mikä on täsmälleen yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä.

Ravikuukausi alkaa Ruotsissa Eskilstunasta. Iltaan mahtuu karsinta lähtö amatööriohjastajien Ruotsin mestaruuteen sekä oppilaslähtö. Ohjelmassa on myös lähtö, jossa valmentajan on ajettava itse hevostaan.