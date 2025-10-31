Varmat löytyvät ykkösradoilta Turun T75-kierrosta värittävät erittäin tasokkaat Kasvattajakruunu-karsinnat. Ravit alkavat poikkeuksellisesti kello 16.

Jaa Kuuntele

Surkeasta tuurista tällä kaudella kärsinyt Ze On Alma tavoittelee Kasvattajakruunu-välierässä koko matkan johtoa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Avauskohteen selkeä suosikki on Anne Kankaan valmentama In Love Mearas. Ruuna on kilpaillut Suomessa kolme kertaa ja parantanut otteitaan joka starttiin. Viimeksi syntyi 11-tulos varsin helpon oloisesti.

Ohjastaja Mika Fors kiihdyttänee In Love Mearaksella heti keulaan hallitsemaan juoksun jokaista metriä.

Kakkoskohteen Cristox on varmistunut paljon tämän kauden aikana. Väkivahva ruuna on saanut myös vauhtia tuntuvasti lisää. Voitontahtoinen ruuna pystyy taas voittamaan.

Lähdössä on muitakin upeassa kunnossa kilpailevia hevosia. Tuulen Viljo, Meren Maininki ja Steffe lähtevät 20 metriä suosikin takaa liikkeelle. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton.

Kolmas kohde on 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-välierä. Ginza oli Porin St Legerissä hienosti kolmas. Tamma on todellinen sisupussi ja luotettavuuden perikuva. Hyvältä paikaltaan Ilkka Korven ajokki on lähellä voittoa.

Feels Fine By Me jäi JTT-finaalissa pussiin ja lukeutuu Turussa suosikkeihin. Mint Match oli Jokimaalla kaukana parhaastaan, mutta omalle tasolle palatessaan se pystyy ottelemaan voitosta.

Fabiana Hoist on parhaimmillaan todella urhea tamma, mutta radalta kahdeksan se tarvitsee vähän tuuriakin voittaakseen.

Toisen välierän suosikki ja systeemin toinen varma on Ze On Alma. Hannu Torvisen ohjastettava on todella nopea kiihdyttäjä ja se juossee Turussa keulassa.

Villinmiehen Tammakilpailun karsinnassa Ze On Alma tykitti viimeiset 800 metriä alle 10-vauhtia. Finaalissa hyvä sijoitus kariutui maalisuoran laukkaan. Christa Packalenin valmennettava pystyy nykyvireessään voittamaan.

Viimeksi Lahdessa voittanut ja aiemmin syksyllä Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Where’s The Party todennäköisesti hallitsee viidettä kohdetta alusta loppuun. Tulisen kiihdyttäjän pitäisi päästä keulaan, mistä se olisi vaikeasti ohitettavissa.

Yksi kiinnostava haastaja mahtuu kuitenkin kupongille. Dynamo Garden teki viimeksi niin huikean esityksen Vermossa, että juoksun onnistuessa voittokaan ei yllättäisi.

Kuudes kohde selvitetään neljällä merkillä. Neymar Web, Nacho Web ja V.G. King Flash lukeutuvat suosikkeihin, mutta tauluaan selvästi vaarallisempi Callela Callmeboss olisi voittaessaan isohko yllättäjä.

Kierroksen päättää mielenkiintoinen voltti. Jokimaalla vakuuttanut Zebulon lähtee 40 metrin takamatkalta Truly Easyn kanssa.

Molemmat kuuluvat kaikille lapuille, mutta tehtävä ei ole yksikertainen ja paalun hevosiakin kannattaa mahduttaa mukaan.

Viikon varma – T75-1: 1 In Love Mearas

Parantaa otteitaan kaiken aikaa. Lähtee lujaa ja juossee keulassa.

Viikon väistö – Toto75-2: 15 Franselmi

Vauhdit eivät tahdo vielä riittää täyden matkan kilpailuissa.

Viikon Idea – Toto75-5: 3 Dynamo Garden

Hurja esitys viimeksi. Onnistuneella juoksulla haastaa suosikin.