Päivän ravit: Tuoko Comfortti pelaajille lohtua?Kaustisella ajetaan iltaraveja yhdeksän lähdön verran. Ruotsin pääravit ovat idyllisissä saarimaisemissa.
Heti ravien aluksi nähdään nuorten sarja, missä on mielenkiintoinen aloittelija Hannu Hietasen tallista. Nelivuotias Catara Update juoksi Seinäjoella hitaan alun jälkeen niin vakuuttavasti, että hevosen nimi kannattaa painaa visusti mieleen.
Toto5-varmaa miettiessä moni pelaaja saattaa tänään pysähtyä toiseen kohteeseen, jossa juoksee Suvin Aarre. Ori on kolminkertaisen ravikuninkaan Evartin poika. Kun valmentajana on Antti Ojanperä ja ohjastajana Santtu Raitala, alkavat taustat olla kunnossa.
Suvin Aarre parantaa startti startilta. Seitsemästä startista ikäluokkalupaus on kerännyt viisi voittoa ja kaksi kakkossijaa. Toukokuun lopussa Oulussa se ohitti hurjassa 24,5-vauhtisessa kirikamppailussa R.R. Kunkun. Jos otteet ovat Kaustisella edes samaa luokkaa, ovat kanssakilpailijat helteessä.
Kylmäveristen kovimmassa tasoituksessa suosikin rooli on Comfortilla. Juha-Matti Paavolan suojatti ei ollut Seinäjoella moksiskaan alkulaukastaan, vaan kiersi kirivaiheessa koko porukan, ja voitti varmoin ottein.
Totoviitosen päätöskohteessa noteerataan Maybe Hot. Jouko Kurhelan treenattava ei aivan riittänyt Porin vauhtimaililla, mutta Kaustisella se on saletisti lähtönsä ykkösrasti. Reilu kuukausi takaperin Seinäjoella tamma voitti vakuuttavasti keulasta, ja sama kaava on varmaankin ohjastaja Jonna Kurhelan mielessä tälläkin kertaa.
Ruotsin pääravit ajetaan Gotlannin saarella sijaitsevassa Visbyssä, joka on yksi kauneimmista Ruotsin kesäravikohteista.
Visbyn Toto64 -pelin avaa avoin Digger Crownin muistolähtö. On mielenkiintoista nähdä Readly Lavecin kauden avaus. Oskar Anderssonin yhdeksänvuotiaaksi varttunut ruuna nähtiin viimeksi lokakuussa Rommessa montélähdössä. Petter Karlsson pääsee starttaamaan kovimpien haastajiensa sisäpuolelta.
Variegated on jälleen yksi laadukkaan oloinen Daniel Redénin jenkkituonti. Nelivuotias ori ei onnistunut Konung Gustav V:s Pokal -lähdössä, mutta tänään pöydässä on oleellisesti väljempi rinki.
Viisivuotiaaksi varttunut Ebba Kuce on ollut ikäluokassaan hyvä tamma. Näissä tehtävissä siltä vaaditaan jonkinlaista tasonnostoa.Artikkelin aiheet
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