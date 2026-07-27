Ulkoministeriö varoittaa näihin Euroopan maihin matkustavia maastopaloista Yli 325 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan Keski-Espanjassa ja Lounais-Ranskassa.

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Lounais-Ranskaan odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan palotilannetta. AFP / LEHTIKUVA.

Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä.

Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja.

Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeaux'n lähellä. Lounais-Ranskan Gironden alueella yli 220 000 ihmistä on evakuoitu, ja paloja on kuvattu maan pahimmiksi vuosikymmeniin.

Viranomaisten mukaan maastopalo on muodostanut Gironden alueella tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä.

Matkailijoita kehotetaan olemaan menemättä alueelle.

Eurooppaan ennustettu uusi helleaalto voi pahentaa tilannetta entisestään.

Espanjassa maastopalot ovat vaikuttaneet 77 000 hehtaarin alueeseen Madridin, Avilan ja Toledon maakunnissa. Laajin paloalue sijaitsee Avilan ympäristössä. Alueilla on evakuoitu kymmeniätuhansia ihmisiä, vaikka osalla alueista tilanne on jo alkanut helpottaa.

Osa Madridin alueella evakuoiduista ihmisistä pääsee jo palaamaan koteihinsa. Viranomaiset aikovat myös avata uudelleen leirintäalueen, jolta evakuoitiin 4 500 ihmistä.

Maastopalo vaati Espanjan Valenciassa lauantaina yhden ihmisen hengen. Kyseessä on toistaiseksi ainoa siviiliuhri Espanjan ja Ranskan paloissa. Ranskassa kaksi palomiestä kuoli viime tiistaina.