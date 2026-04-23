Hevosalan tulevaisuuden rahoituksesta ei vielä linjattuPetteri Orpon hallituksen kevään kehysriihessä ei otettu kantaa hevostalouden rahoitukseen. Asiaa käsitellään ensi syksyn neuvotteluissa.
Ravitaloutta rahoitetaan nykymallissa pitkälti valtiontukipohjalta, kun hevospelien tuotot ohjautuvat peliyhtiö Veikkauksen kautta valtiolle. Suomen rahapelijärjestelmä on muuttumassa, kun Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmä puretaan ja pelimarkkinat siirtyvät lisenssi- eli monilupajärjestelmään.
Pelimarkkina on aukeamassa vuoden 2027 puolivälissä. Keskipitkällä aikavälillä ravitalouden on määrä tuottaa valtaosa omasta rahoituksestaan ravikeskusjärjestö Suomen Hippoksen yhdessä ruotsalaisen ravipelijätti ATG:n kanssa perustamansa yhteisyritys Hippos ATG:n kautta.
Alan kannalta suuri kysymys on, miten toimialan rahoitus turvataan siihen asti, kunnes peliyhtiö alkaa kunnolla tuottaa.
Hallituskauden puoliväliriihessä viime vuonna kirjattiin, että hevosalan tarvitsemaa rahoitusta tarkastellaan kevään 2026 kehysriihessä. Nyt päättyneissä neuvotteluissa määrärahan suuruudesta ei kuitenkaan päätetty, vaan asia siirrettiin ensi syksyn neuvotteluihin.
Hevostalouden valtion budjetista saama tukikokonaisuus on tippunut parissa vuodessa noin 40 miljoonan euron tasolta reiluun 30 miljoonaan euroon.
Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo toteaa Hippoksen tiedotteessa, että hevosalan tulevaisuuden kannalta olisi ollut erittäin tärkeää saada tulevien vuosien määrärahatasosta selkeä kirjaus jo tässä vaiheessa.
”Lähdemme kuitenkin siitä, että valtioneuvosto pitää sanansa ja turvaa alan siirtymäkauden rahoituksen syksyn budjettiriihessä”, Lehtisalo lausuu tiedotteessa.
”Tätä tukee neuvottelujen jälkeen sekä pääministeri Petteri Orpolta että maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilta tulleet viestit, joissa uskotaan hevosalan kannalta kestävään ratkaisuun.”
Kun uusi rahapelilaki hyväksyttiin, kirjattiin myös lausuma siitä, että hevossektorin toimintaedellytykset turvataan.
"Valtion täytyy tunnistaa hevosala merkittävänä elinkeinona ja lisenssimarkkinan sille tuoma uusi potentiaali. On ensisijaisen tärkeää, että alan laajan toimijajoukon toimintaedellytykset ja luottamus tulevaan säilyvät", Antti Lehtisalo toteaa Hippoksen tiedotteessa.
