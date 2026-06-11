- München
Yllätyskäänne Saksassa: Klapeille kunnianpalautusPuubiomassa saa kunnianpalautuksen uusiutuvana energialähteenä.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Saksan hallitus ajaa lakia, joka palauttaa puubiomassan aseman uusiutuvana energialähteenä.
- Lakiesitys hyväksyttiin parlamentissa 8. kesäkuuta ja odotetaan lainvoimaiseksi vuoden loppuun.
- Andreas Bitter korosti puun merkitystä ilmastoystävällisessä energiantuotannossa.
- Oikeistovetoinen Friedrich Merzin koalitio hidastaa fossiilien korvaamista.
- EU:n RED III -direktiivi ja komission linja ovat ristiriidassa Saksan esityksen kanssa.
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