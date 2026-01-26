Päivän ravit ja ideahevonen: Olisiko nyt onnistumisen aika? Viikon raviavaus on tällä kertaa Teivossa. Kapeiden rivien euronelkkuun löytyy ideamerkki, joka ei viime aikoina ole päässyt näyttämään kirivoimiaan.

Stardust Comery on ollut viimeisissä starteissaan epäonninen. Kuva: Satu Pitkänen

Markku Lindström

Teivon ravi-ilta käsittää kaikkiaan kymmenen lähtöä. Euronelkkua aletaan puristelemaan ravien kuudennesta lähdöstä.

Illan pääpelin kahdessa ensimmäisessä kohteessa juoksevat kierroksen kansanvarmat. Avauskohteessa Tekno Grandin toivotaan keskittymään ravaamiseen, jolloin Antti Veteläisen valmennettava on vaikea voitettava.

Toisen kohteen Time for Me to Fly ei ole vielä Tapio Mäki-Tulokkaan käsistä hutistarttia tehnyt. Vuoden alussa oli vuorossa kolmas peräkkäinen tolppa, joka tuli lauantailähdöstä. Santtu Raitala jatkaa ruunan ohjaksissa.

Harri Koivusen tallista startataan tammikuussa ahkerasti, ja turkulaisvalmentajan hevoset ovat osoittaneet oivaa kuntoa vuoden aluksi. Teivoon Turusta lähtee peräti yhdeksän hevosen kolonna.

Koivusen tallista tulee myös maanantain ideahevonen. Ravien kahdeksannessa lähdössä eli kolmannessa euronelkun kohteessa starttaa Stardust Comery, joka on hakenut jo pitkään täysosumaa.

Kunnosta tämä ei ole jäänyt kiinni, mutta kahdessa viime startissa kiriluukut ovat pysyneet visusti kiinni. Ruunalle on tarjolla jälleen sisärataa, joten oletettavasti valmentajan ohjastama kokenut ravuri juoksee keulassa tai johtavan selässä.

Sen verran meneväiseltä Stardust Comery on pussijuoksuissaan näyttänyt, että Teivossa ruuna pitää olla ajoissa kuitilla.

Teivon ravit alkavat kello 18.00. Euronelkkua aletaan seuraamaan kello 19.55.

Ruotsissa ravataan tänään Rommessa. Jorma Kontio sai viime viikolla kuparisen rikki tämän vuoden osalta. Muutaman päivän sisällä voittoja tulikin kolme.

Tänään Kontion illan viimeinen ajotehtävä on omistaja Panu Ahoselta Katja Melkon treeniin siirtynyt Digital Last. Kykyjään väläytellyt nelivuotias tamma kuuluu Toto64-päätöskohteen suosikkien joukkoon.

Rommen Toto64-peli alkaa kello 20.30.