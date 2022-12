Viikonlopun ravit: Vermon ja Rovaniemen Superlauantai kruunaa raviviikon Raviviikko 48 on tulossa päätökseen ja se huipentuu etelässä sekä pohjoisessa kotimaan osalta.

Perjantai 2. joulukuuta

Kotimaassa ravataan Kouvolassa. Ravi-ilta pitää sisällään yhdeksän lähtöä. Jo ennen Toto5-kohteita jaetaan hyvää rahaa ravien kolmannessa lähdössä, joka on neljä- ja viisivuotiaiden suomenhevosten Tammasarja. Lähdön ykköspalkinto on 2000 euroa. Paalun Kalla pyrkii kultakantaan.

Toto5-pelin avauksessa pitkän pakin Maisteri Jutila jahtaa kiinni muuta porukkaa.

Toisessa kohteessa Zumu De La Vega tähtää paalulta koko matkan johtoon. Sen haastaa uransa viimeisiä startteja juokseva T.Rex.

Päätöskohteessa Aegir on tauosta huolimatta suosikki. Se starttaa matkaan ykkösnumerolla.

Kouvolan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Tommi Kela ja Toni Sarkama.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Xpress-muodossa. Rataparina on Romme ja Kalmar.

Katja Melkon tallin Bluejeans N.Go On on pelisuosikki Toto64-pelin avauskohteessa.

Ruotsin Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 3. joulukuuta

Lauantaipäivä on nimensä mukaisesti todellinen superlauantai. Päivän aikana Vermossa ja Rovaniemellä ravataan yhteensä 17 ravilähdön verran. Toto75-kohteista kolme ravataan Vermossa ja neljä Rovaniemellä. Ensiksi ajetaan Vermon ravit, jotka alkavat kello 14. Iltapäivä pitää sisällään seitsemän lähtöä. Vermon ykköslähdön taistelupari on Grainfield Aiden ja Knows Best.

Toto75-peli starttaa kello 16.00. Toto75-pelissä on 200 000 euron jackpot.

Rovaniemi aloittaa ravi-iltansa suoraan Toto75-kohteilla kello 17. Napapiirillä ravataan yhteensä kymmenen lähdön verran. Rovaniemen nostolähdöt ovat Arctic Ice King ja Arctic Heat King. Kylmäveristen koitoksessa takamatkalta iskevät H.V. Tuuri ja Nyland. Lämminveristen lähdössä Selmer I.H. yrittää jälleen tuottoisaa ryöstöretkeä Suomen maalle.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.15. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki ja Tommi Ala-Nikkola. Lähetyksen juontaa Nelly Korpikoski. Haastattelut hoitavat Iivari Ingves ja Eemeli Hernesaho.

Ruotsin Toto75-kierros ratkaistaan Bergsåkerissa. Ravipäivän ykköslähtö on kylmäveristen Dubbelcupen-finaali, missä suomalaisväriä tuo Pekka Lillbackan omistama ja kasvattama Wolt. Kova vastustaja on Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L.

Toto75-kierros starttaa kello 17.20.

Sunnuntai 4. joulukuuta

Raviviikko päättyy kotimaan osalta Poriin, missä ravataan yhdeksän lähdön päiväravit. Iltapäivä alkaa kolme- ja neljävuotiaiden lämminveritammojen Tammasarjalla.

Toto5-pelin avauskohteessa Malala Boko pyrkii palaamaan yhden heikomman startin jälkeen takaisin kultakantaan.

Kolmannen kohteen selvä suosikki on Harri Koivusen tallin Precious Rock. Vastaan asettuu Hannu Korven ohjastama ja valmentama kolmevuotias Juliet Ray.

Korvella on hyvä sauma menestyä myös neljännessä kohteessa Super Topazin kanssa.

Porin ravit alkavat kello 13. Toto5-peli alkaa neljännestä lähdöstä kello 14.10.

Ruotsin GS75-kierros ajetaan Mantorpissa. Iltapäivän ykköslähtö on päätöskohteena ajettava Sture Lindströmin lähtö enintään miljoona kruunua ansainneille lämminverisille. Takarivin Cool Kronos on ykkösmerkki.

Mantorpin GS75-pelin jättöaika päättyy kello 16.