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UPM:n paransi tulostaan kaikkien liiketoimintojensa osalta
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Suomen pelloilla poikkeuksellinen kesä: Puinnit voivat alkaa ennätysaikaisin
UPM:n paransi tulostaan kaikkien liiketoimintojensa osalta
Yhtiö saavutti toimitusjohtaja Massimo Reynaudon mukaan toisella vuosineljänneksellä kaksi tärkeää virstanpylvästä.
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Metsä
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Talous
23.7.2026
10:13
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
UPM
metsäteollisuus
liikevoitto
vaneri
sellu
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