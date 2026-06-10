Päivän ravit: Rahakkaita hevosia monté-karsinnassaVermossa on keskiviikkona monenlaista nähtävää. Ruotsin pääravit ajetaan tällä kertaa Rommessa.
Vermon Junioritähti-lähdössä kilpailee ohjastajia aivan maamme terävimmästä päästä alkaen. Juuri Lappeenrannan kansainvälisen ohjastajakilpailun voittanut ajajaliigan kolmonen Tuukka Varis ohjastaa lähdössä Time For Me To Flytä.
Myös Tino Keväänrannan, Elina Leinosen sekä Tiia Vehviläisen urat ovat vahvassa noususuunnassa.
Montén SM-karsinnassa on mukana useita kilpailijoita, joiden voittosumma huitelee kuusinumeroisissa lukemissa. Juho Ihamuotilan valmentama Heradames on ravannut urallaan rahaa noin 400 000 euroa. Myös Condor Bar, Let’s Get It Up sekä Piece Of Hero ovat ylittäneet sadan tonnin rajan.
Hopeadivisioonakarsinnassa nähdään laadukas katras suomenhevosia. Lähtöön osallistuvan Birgerin valmentajan Ilkka Pyysalon aatoksia voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Päivän kovin matsi tultaneen näkemään pronssidivisioonassa Stoneisle Vertigon ja Caian välillä. Bigwig Swamp vaanii suosikkien epäonnistumista sisäradan lähtöpaikaltaan.
Stoneisle Vertigon puolesta puhuvat Tapio Perttusen suojatin hurjat esitykset. Caia on taas Hanna Lepistön laatutallista, jossa hevoset ovat tällä hetkellä todella kovassa tällissä.
Jo ennen 75-lähtöjä kannattaa tarkastaa Nad Al Eloran suoritus. Pekka Korven lahjakkaan oloinen kolmivuotias avasi viime viikolla uransa lupaavasti Jokimaalla.
Länsinaapurin Toto86-pelissä keskiviikkoaamun eniten rastattu hevonen on kylmäverilähdön Brageson. Tämä siitä huolimatta, että Lars Wikströmin valmentama norjalaisruuna tulee lähtöön yhdeksän kuukauden tauolta.
Kovimman haasteen Ulf Ohlssonin ohjastamalle Bragesonille tulevat antamaan Nordby Elde ja Juni Blixt.
Nelivuotiaiden kylmäveristen Sleipner Cupissa kohtaavat legendaaristen kylmäverimiesten suojatit. Öysterin Tjomslandin valmentamalla Grisle Balder G.L:llä on hyvät näytöt alla. Pekkaa pahemmaksi ei ole jäänyt Jan-Olov Perssonin treenaama Järvsö Robert, joka starttaa 20 metriä ensin mainittua taaempaa.
Navakkaa vauhtia on osoittanut myös neljänkympin pakilta starttaava Olov Brunlöfin silmäterä G.G.Xtrem. Takamatka edellä mainittuihin lupauksiin nähden on kyllä paljon vaadittu Fredrik Plassenin ohjastamalta oriilta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat