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Metsä
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Erä
26.8.2026
09:34
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
karhunmetsästys
karhu
Pohjois-Karjala
riistakeskus
karhukanta
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