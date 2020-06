Oletko isovanhempi? – Vastaa kyselyyn ja kerro, millainen korona-ajan mummola teillä on

Kimmo Haimi

MT kerää Viikonvaihde-liitteen juttuun isovanhempien kokemuksia korona-ajalta.

Koronaepidemia on muuttanut isovanhempien ja lastenlasten mahdollisuuksia tavata toisiaan. Osa isovanhemmista on tavannut lapsenlapsiaan esimerkiksi lasin läpi, osa puhelimitse tai etäyhteyksin ja osalla yhteydenpito on katkennut. Joidenkin tapaamisiin korona ei ole vaikuttanut mitenkään.

Maaseudun Tulevaisuus kerää isovanhempien kokemuksia korona-ajalta verkkokyselyssä.

Kyselyn vastauksia käytetään myöhemmin kesäkuussa ilmestyvässä Viikonvaihde-liitteen jutussa, ja vastaustekstejä voidaan lainata jutussa.

MT myös etsii juttuun haastateltavaa isovanhempaa kyselyn avulla. Kyselyssä vastaajaa pyydetään jättämään toimitukselle sähköpostiosoitteensa, jotta häneen voidaan olla mahdollisesti myöhemmin yhteydessä. Sähköpostia ei julkaista jutussa, ja se jää vain toimituksen tietoon.

Kysely on auki sunnuntaihin 14.6. saakka. Vastaa kyselyyn.