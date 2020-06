Purjehdus on harrastus, jossa pärskeet tulevat vedestä, eivät nenästä – lapsetkin pääsevät kesällä oppimaan purjehdusta

Vesillä on aina pakko pitää turvaväliä muihin.

Uudenlaisia Lasten purjehduskouluja tarjotaan kesällä sekä sisävesillä että merellä.

Uusi Lasten purjehduskoulu tarjoaa lapsille kesällä mahdollisuuden ohjattuun harrastukseen, kertoo Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) tiedotteessaan.

Lasten purjehduskoulussa on mukana 34 seuraa 24 paikkakunnalla. Opetusta tarjotaan alkeiskurssina tai viikkoharjoituksina, ja tavoitteena on järjestää turvallista purjehduksen alkeisopetusta. Kurssit on tarkoitettu noin 7–13-vuotiaille.

"Lasten purjehduskoulu on konseptina uusi, mutta seurat ovat järjestäneet purjehduskursseja jo useina vuosina. Lasten purjehduskoulut ovat sisällöltään samanlaisia ympäri Suomen, vaikka toteutusmuodot voivat vaihdella seurojen välillä", kertoo lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori Laura Santala MT:lle.

Santala muistuttaa, että purjehdus on ulkoilmalaji ja vesillä on helppo pitää riittävät etäisyydet muihin.

Lasten purjehduskouluja on tarjolla sekä rannikkopaikkakunnilla että sisämaassa. Purjehduskouluihin osallistuvilta ei vaadita aiempaa purjehdus- tai veneilykokemusta.

Lasten purjehduskoulun kummeina toimivat olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén ja kolminkertainen olympiaedustaja Tapio Nirkko. Purjehduskoulun suojelija on maailmanympäripurjehtija Tapio Lehtinen.

"Purjehduksessa parasta on ulkonaolo, kisailun mukanaan tuoma jännitys ja itsensä haastaminen sekä toki myös välillä voittaminen. Äitinä haluaisin siirtää lapsilleni sitä iloa ja taitoa, joita vesillä liikkuminen minulle antaa", Petäjä-Sirén kertoo SPV:n tiedotteessa.

Veneilykesä vaikuttaa toistaiseksi lupaavalta, kertoo SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström MT:lle.

"Säät ovat suosineet vesilläliikkujia keväästä asti, ja koronatilannekin on tällä hetkellä hallinnassa."

SPV ja Suomen Meripelastusseura ovat myös laatineet Vastuullisesti vesillä -nimiset ohjeet poikkeusaikana veneilyä harrastaville. Ohjeissa kehotetaan muun muassa suosimaan veneilyä oman lähipiirin kesken, mahdollisuuksia mukaan jättämään veneiden väliin yhden tyhjän venepaikan ja muistamaan turvavälit myös satama-alueella.