Kunnanisien hurja tempaus – Kävelyä helteessä yli 70 kilometriä

Tomi Olli

Sami Alasara (vas.), Vesa Koivunen ja Sam Leijonanmieli ovat hikoilleet helteessä.

Lappajärvellä käynnistyi viime yönä kello 0.00 hurja tempaus kun Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, Lappajärven kunnanjohtaja Sami Alasara sekä Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli lähtivät kävellen noin 75 kilometrin taipaleelleen Lappajärven ympäri. Idea hikisen hurjaan ajatukseen syntyi Sami Alasaran mielessä.

"Aloittaessani Lappajärven kunnanjohtajana tuli mieleeni ajatus kävelystä järven ympäri. Kun sain nämä kaksi muuta herraa mukaan, päätimme toteuttaa idean. Ydinajatus on näyttää periksiantamattomuutta, millä haluamme kehittää kuntiamme," Alasara sanoo.

Kävelyurakka on ollut hurja, Maaseudun Tulevaisuuden jututtaessa miehiä perjantaina kello 13 jälkeen noin kuudenkymmenen kilometrin kohdalla olivat miehet kohtuullisen hyvävoimaisia, vaikka lämpöä oli kolmekymmentä astetta. Silti kehossa näkyivät matkan rasitukset.

"Helvetinmoinen reissu, jalat ovat auki, rakkoja on omiksitarpeiksi. Voi myös sanoa, ettei lämmöstä ole ollut puutetta," Alasara hymyilee.

Sam Leijonanmieli kiteyttää tuntonsa urakasta ytimekkäästi.

"Vuoden sekopäisin idea. Mutta kun päätämme tehdä jotain, teemme myös sen."

Vesa Koivunen kiittelee samaan hengenvetoon reitin varrelle saapuneita ihmisiä.

"On hienoa, että alusta alkaen on riittänyt kannustajia, heidän antamansa tuki on auttanut rankalla matkalla. He ovat myös tarjonneet vettä ja banaaneja, joille on ollut käyttöä. Osa on myös kävelyt pätkän kanssamme vaihtaen samalla kuulumisia ja ajatuksia."

Kolmikko koki ennen Vimpeliä myös luonnon läheisyyden karhun juostua tien yli.

"Olihan se melkoinen yllätys, vaikka se ylittikin tien pitkän suoran toisessa päässä. Karhu oli myös sen verran kaukana, ettemme varsinaisesti säikähtäneet sitä. Koitimme kohdalle päästyämme löytää vielä sen jälkiä mutta niitä ei näkynyt kovassa maassa," Sami Leijonanmieli toteaa.

Kuntaisät heittävät samalla haasteen muillekin kunnille ja kaupungeille.

"Haastamme heidät tekemään vieläkin kovemman tempauksen. Muistutamme samalla siitä, että yhteistyössä on voimaa," Koivunen sanoo.