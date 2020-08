Kaappaavatko kuvat seksileluista MTK:n naakkajahti -kampanjan? "Tasa-arvon, itsemääräämisoikeuden ja eläinten oikeuksien puolesta!"

Kampanjan tarkoituksena on imitoida metsästäjien ja kalastajien saaliin kanssa ottamia kuvia.

Kuvakaappaukset Instagramista / Kuvitus: Juho Leskinen

Muun muassa käyttäjät naliedra, harakoija, agentcooter ja amalia_lepom ovat osallistuneet kampanjaan.

Instagramissa leviää kuvahaaste, jonka osallistujat poseeraavat seksilelujen kanssa kuin saaliin kanssa poseeraavat kalastajat ja metsästäjät. Osallistujat kampanjoivat tasa-arvon, seksipositiivisuuden ja eläinten oikeuksien puolesta.

Kuviin tägätään tunniste #naakkajahti vastaiskuna MTK:n naakkajahdille, johon osallistujia kehotettiin postaamaan kuvia saaliistaan sosiaaliseen mediaan hashtagilla #naakkajahti. Tavoitteena on kaapata naakkajahdin hashtag hauskalla tavalla.

Idea kuviin lähti Instagram-käyttäjän vaporcult kuvasta "Posing with my sex toys like a man holding a fish”, jossa hän poseeraa seksilelujen kanssa kalastajan tavoin.

"Täytetään some seksileluilla tasa-arvon, itsemääräämisoikeuden ja eläinten oikeuksien puolesta! Voit tietty hyödyntää haastetta haluamallasi tavalla, kunhan trollailu ei lopu eikä naakat vahingoitu", kirjoittaa Instagram-tilillään käyttäjä teekutsuilla.

