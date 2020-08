Vain elämää -ohjelma toi Arja Korisevalle monta yllätystä: "Joka kodissa pitäisi olla yksi Stig!"

Petteri Kivimäki

Arja Koriseva haluaa vielä tehdä muutakin kuin laulaa eli laatia lauluja itselleen.

Korona keskeytti keikat ja konsertit, mutta tauko ei ole Arja Korisevalle ainutlaatuinen. Hän on aina tehnyt monenlaisia töitä ja ollut tauoilla vauvojen ja rintasyövän vuoksi.

"Tauot antavat aikaa uusien ohjelmistojen suunnittelulle ja harjoittelulle. Koronan aikana mietin myös uusia työmuotoja."

Koriseva lähettikin juhannuksena verkkokonsertin Wäärälän tilalta Toivakasta. Samoin teki tahollaan tangokuningas Kyösti Mäkimattila, joka on epäillyt, että lavakulttuuri voi nyt muuttua pysyvästi: osa tanssijoista ja lavoista ei ehkä enää palaa.

Koriseva ei usko niin.

"Meillä on lavakulttuurille pitkät perinteet. Nyt se ei ole enää pelkkä treffiformaatti vaan huikean suosittu liikuntamuoto!"



Koriseva on rakentanut uraansa sanomalla joillekin pyynnöille ei, mutta monille kyllä. Jälkimmäisiin on kuulunut omia konsertteja, tansseja, musikaaleja, teatteria ja TV-ohjelmia. Niillä ei ole arvojärjestystä.

"Minulle kaikki työt ovat yhtä arvokkaita, kun ne tehdään hyvin. Edellinen työni on aina poikinut seuraavan, ja on ihanaa, että yleisö on kulkenut kaikissa mukana."

Myös oman ohjelmiston lempilaulu vaihtelee tuntemusten mukaan. Nyt juuri häntä koskettavat Enkeleitä yövuorossa ja Majakanvartijat.



Parhaillaan Koriseva on mukana Menopaussi-musikaalissa, Kontio ja Parmas -TV-sarjan kuvauksissa, syksyn konserteissaan sekä lokakuussa alkavassa Vain elämää -TV-ohjelmassa.

Mukana ovat Korisevan lisäksi Jannika B, Vesku Jokinen, Mariska, Reino Nordin, Ressu Redford, STIG ja Herra Ylppö.

Ohjelman yksityiskohtia ei voi paljastaa. Kahdeksan päivän kuvausjakso oli niin täpötäysi aamuvarhaisesta keskiyöhön, ettei paljon puuhaa mukaan pakannut artisti ehtinyt lautapeleihin tai edes ongelle. Seitsemästä kollegastakin paljastui yllätyksiä.

"Tyypit olivat niin erilaisia, etteivät egot kolisseet yhtään yhteen. Aivan mieletön rikkaus! Huumorit kohtasivat ihan ekasta hetkestä lähtien, vaikka ei tunnettu eikä ollut kuunneltukaan toisiamme."

Koriseva mainitsee erityisesti Stigin, joka ei ollutkaan hiljainen vaan sympaattinen, älykkään huumorintajuinen ja sanoissaan harkitseva.

"Jokaisessa kodissa pitäisi olla yksi Stig!"

Klamydian Veskua hän pitää suorana ja sydämellisenä.

"Helposti ajattelee vaikka juuri Klamydiasta, etten tykkää musiikista, mutta kun kuuntelee tekstejä, ne voivat olla ihan mielettömiä!"

No, laulatko Klamydian Juhannuksena tai Mariskan Suloisen myrkynkeittäjän?

"En sano!" hän nauraa.



Omaa työtäkin tuli mietittyä.

"Olen tanssittanut ihmisiä 42 vuotta. Vaikka minä en tanssittaisi, tanssit eivät sen takia lopu. Haluan oppia uutta ja toteuttaa itseäni vielä vähän eri tavalla. Ehkä leirin suurin anti näiden upeiden uusien ystävien lisäksi oli, että he valoivat minuun uskoa, että minäkin osaisin tehdä lauluja itselleni."