Musiikki lievittää monien sairauksien oireita – "Oma mielimusiikki on parasta hoitoa"

Musiikkiterapiaa käytetään muun muassa masennuksen ja skitsofrenian hoidossa. Sen avulla on pystytty myös vähentämään kipulääkkeiden tarvetta.

Johanna Kokkola

Kun ihminen kuulee musiikkia, kehossa alkaa tapahtua. Kuulo- ja tuntoaistin sekä hermoston kautta aivoihin mennyt aistimus vaikuttaa muun muassa tunteita ja mielialaa sääteleviin hormoneihin.

Tietokirjailija ja tutkija Liisa Ukkola-Vuoti kertoo, että musiikki aikaan rentoutuneen ja miellyttävän tunteen, joka liittyy erityisesti dopamiinin ja endorfiinien lisääntymiseen kehossa.

Ei ole kuitenkaan se ja sama, millaista musiikkia soittaa tai kuuntelee: "Mielihyvävasteita ei tapahdu, jos musiikki ei ole miellyttävää. Oma mielimusiikki on parasta hoitoa", Ukkola-Vuoti kuvailee ja jatkaa: "Miellyttävä ja mieltä ylentävä ärsyke saa meidät parhaimmillemme."

Toisaalta mikä tahansa ääniärsyke riippumatta kappaleen miellyttävyydestä vaikuttaa Ukkola-Vuotin mukaan ihmiseen enemmän kuin hiljaisuus.

Fysiologisten vaikutusten vuoksi musiikkia voidaan käyttää musiikkiterapiana, jota on tutkittu runsaasti ympäri maailmaa. Terapeuttiseksi musiikiksi kutsutaan oireita lievittävää hoitoa, jossa potilas osallistuu musiikin tuottamiseen tai kuuntelee musiikkia hoitotarkoituksessa.

Ukkola-Vuoti kertoo, että etenkin psykiatrisiin sairauksiin voi saada apua musiikkiterapiasta: "On olemassa suurta näyttöä esimerkiksi skitsofrenia ja masennuksen hoidosta. On esimerkiksi voitu kuntouttaa masennuspotilaita takaisin työkykyisiksi."

Musiikkiterapia löytyy nykyisin muun muassa edellä mainittujen sairauksien Käypähoito-ohjeista. Se vaikuttaa psykiatrisista sairauksista kärsiviin etenkin vähentämällä ahdistusta sekä parantamalla mielialaa ja elämänlaatua. Samat vaikutukset on huomattu myös esimerkiksi dementia- ja syöpäpotilailla.

Musiikkiterapian avulla on pystytty myös vähentämään kipua. Tämä vaikutus perustuu Ukkola-Vuotin mukaan endorfiiniin, joka on kipu lievittävä hormoni. Lupaavia tuloksia tuottaneita tutkimuksia on tehty muun muassa keskosvauvoilla ja synnyttävillä naisilla.

Esimerkiksi keisarileikkauksen jälkeen musiikkia kuunnelleille naisille riitti hieman tavallista pienempi määrä kipulääkettä, kun musiikki lievitti kipua ja vei ajatukset muualle.

Ukkola-Vuoti kuitenkin muistuttaa, ettei musiikkiterapia ole vaihtoehto perinteisemmille hoitomuodoille, kuten lääkitykselle.

"Jos sairauksien hoidossa käytetään musiikkiterapiaa, se ei ole vaihtoehtohoitoa. Se tukee muuta hoitoa, ei korvaa sitä."

Lähteenä haastattelun lisäksi tietokirjaa Liisa Ukkola-Vuoti: Musikaaliset geenit – hyvinvointia musiikista (S&S2017).

Jukka Pasonen