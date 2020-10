Kirja-alan hinnoittelussa alkutuottaja on heikoilla: kirjailija saa myydystä kovakantisesta kirjasta kolme euroa, äänikirjasta vain hiluja

Jukka Pasonen

Kirjailija saa kovakantisen kirjan myyntituotosta kymmenen prosenttia.

Kirjan alkutuottaja eli kirjailija saa vain murto-osan myydyn kirjan hinnasta. Kaikkein suurin korvaus on myydystä kovakantisesta kirjasta.

Suomen Kirjailijaliiton tekemän kyselyn mukaan äänikirjojen kasvava suosio ei ole näkynyt kirjailijoiden tilipusseissa. Itse asiassa kyselyn mukaan kirjailijalle maksettava palkkio äänikirjasta on vain viidesosa vastaavan painetun kirjan palkkiosta.

Keskimäärin kirjailija saa painetusta kovakantisesta kirjasta 3,1 euroa jokaista myytyä kirjaa kohden. Kirjailijan saama palkkio printtikirjasta on vakiintunut noin 20–25 prosenttiin kirjan arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Saman verran kirjailija tienaa yleensä myös myydyistä e-kirjoista.

Äänikirjasta kirjailija sen sijaan saa keskimäärin 0,67 euroa.

"Jos kirjaa myydään 5 000 kappaletta painettuna, on kirjailijan palkkio 15 500 euroa, äänikirjoina myytynä ainoastaan 3 350 euroa", havainnollistaa Suomen Kirjailijaliitto tiedotteessaan.

Vaikka bestsellerkirjailijoiden muhkeita tilipusseja voidaan ihailla veropäivän artikkeleissa, ei kirjailijan ammatti yleensä ole kovin rahakas. Kirjailijaliitto teki vuonna 2018 tutkimuksen, jonka mukaan reilu kolmannes kirjailijoista teki muita töitä rahoittaakseen uraansa kirjailijana.

Vuonna 2017 kirjailijoiden mediaaniansio kaunokirjallisesta työstä oli 2 294 euroa vuodessa. Jos mukaan lasketaan verollisten tulojen lisäksi kirjailijan saamat apurahat ja palkinnot, tulojen mediaani nousi 11 000 euroon vuodessa.

Suurin osa tuloista muodostuu myydystä kirjoista saaduista palkkioista, mutta tärkeitä ovat myös kirjastosta saadut lainauskorvaukset sekä apurahat.

"On ihan mahtavaa, että erilaisten palvelujen avulla kirjat löytävät uusia yleisöjä. Palkkiotason pitäisi kuitenkin muodostua sellaiseksi, että kirjailijat pystyvät jatkossakin tekemään työtään", Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen sanoo.

Kirjailijan saama korvaus riippuu hänen allekirjoittamastaan sopimuksesta. Oinonen on huomannut, että kun markkinoille on tullut runsaasti toimijoita, aletaan asiakkaista kilpailla halvemmilla hinnoilla. Jos hinta on hyvin edullinen, jää kaikille osapuolille vähemmän rahaa viivan alle.

"Kirjailijan kannalta kovakantinen kirja on ollut jo kauan parhaiten rahaa tuova tuote. Kivijalkakauppa on siis edelleen hyvä paikka ostaa kirjoja. Siinä rinnalla voi sitten kuunnella äänikirjoja, sekakäyttönä", Oinonen sanoo.