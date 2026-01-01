Ensimmäisen jahtipäivän saalis: ainakin kymmenen suttaYhteensä metsästyskiintiö sallii sadan suden metsästyksen 10.2. mennessä.
Suden kiintiömetsästys lähti lakimuutoksen jälkeen käyntiin heti uudenvuodenpäivänä.
Saalista tuli seitsemällä eri alueella kuudestatoista klo 16.10 mennessä.
Tohmajärven-Kiteen alueella, Nivalassa ja Lauhanvuoren alueella oli ammuttu kaksi sutta kussakin, neljällä alueella yksi.
Riistakeskuksen mukaan eri alueilla kiintiöitä on käytetty seuraavasti:
Suden kiintiömetsästys 1.1.2026 klo 16
Aura-Paimio 1 / 13
Eurajoki 0 / 6
Humppila 0 / 8
Kaakkois-Suomi* 0 / 10
Kaskinen-Närpiö* 1 / 8
Kustavi 1 / 7
Kytäjä* 0 / 2
Köyliö 0 / 3
Lauhanvuori 2 / 6
Nivala 2 / 4
Nurmijärvi 1 / 6
Pahkavaara 0 / 5
Peurainneva* 0 / 6
Rekikoski 0 / 6
Tohmajärvi-Kitee 2 / 4
Vuosanka 0 / 6
Tähdellä * merkityillä kiintiöalueilla on tavattu koirasusia.
Tieto kiintiömetsästyksen etenemisestä päivittyy jatkuvasti Riistakeskuksen verkkopalveluun.
